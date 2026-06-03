Mauro Lanfranchi trionfa a Verona: lo scatto “Sospesi oltre le nubi” conquista il pubblico

La fotografia del lecchese è risultata la più votata dal pubblico al Verona Mountain Film Festival appena concluso

Il commento dell’autore: “Sono sempre contento quando uno scatto delle nostre montagne viene gratificato dal pubblico”

LECCO – Un nuovo riconoscimento per il fotografo lecchese Mauro Lanfranchi. La sua immagine “Sospesi oltre le nubi” è risultata la più votata dal pubblico al Verona Mountain Film Festival, conclusosi nei giorni scorsi, confermando il successo di uno scatto che continua a raccogliere apprezzamenti ben oltre i confini del territorio lecchese.

La fotografia conduce l’osservatore nel cuore dell’alta montagna, in uno scenario sospeso tra cielo e terra dove la natura rivela la sua bellezza più autentica soltanto a chi la cerca con passione e determinazione. Un’immagine capace di raccontare la montagna attraverso un equilibrio di elementi naturali e presenza umana, cogliendo un istante irripetibile.

“Sono sempre contento quando uno scatto delle nostre montagne viene gratificato dal pubblico – commenta Lanfranchi – La mia immagine ‘Sospesi oltre le nubi’, vincitrice lo scorso autunno all’Orobie Film Festival di Bergamo, è stata la più votata dal pubblico al Verona Mountain Film Festival da poco concluso”.

Lo scatto era già stato premiato all’Orobie Film Festival, dove aveva conquistato il concorso fotografico ottenendo il Premio Provincia di Bergamo. Realizzata sulla Grignetta, l’immagine ritrae due alpinisti che avanzano lungo la Cresta Segantini emergendo da una spettacolare coltre di nubi, in un momento che lo stesso autore aveva definito frutto di un incontro perfetto tra condizioni atmosferiche favorevoli e un pizzico di fortuna.

Con il riconoscimento assegnato dal pubblico veronese, “Sospesi oltre le nubi” aggiunge così un nuovo tassello a un percorso di successi che continua a valorizzare, attraverso l’obiettivo di Lanfranchi, i paesaggi e le atmosfere delle montagne lecchesi.