Merate, al Festival di teatro in scena “Il gioco” con Calandra Teatro

Domenica alle 17.30 in Auditorium in scena “Il gioco” con la compagnia Calandra Teatro

La manifestazione è promossa da Ronzinante Teatro che, a fianco del tradizionale Festival città di Merate, ha promosso anche Oltre Festival

MERATE – Prosegue a pieno ritmo la due mesi di teatro promossa da Ronzinante grazie agli appuntamenti inseriti nel Festival teatrale Città di Merate e nell’OltreFestival. Dopo il sold out registrato venerdì scorso allo Spazio50 di Novate, con l’applauditissimo spettacolo “Coppia aperta, quasi spalancata” messo in scena dai Mattattori di Buguggiate, domenica sarà la volta della compagnia salentina Calandra Teatro. In scena alle 17.30 all’auditorium comunale lo spettacolo in concorso al Festival intitolato “Il Gioco”.

Un thriller ricco di suspance

Si tratta di un tesisssimo thriller in un atto unico: l’auto di Alfredo, commesso viaggiatore, si guasta fuori città, presso una villetta isolata. Quattro amici, funzionari di giustizia, popolano questa casa ogni sera, ‘giocando’ a fare un tribunale diverso dal loro lavoro di ogni giorno. E qui comincia un siparietto, divertente e allegro, con Alfredo, che accetta di fare l’imputato.

Tra barzellette e boutades, grasse risate e brindisi goliardici, comincia un vero e proprio gioco di specchi, dove si setaccia, si seziona e si viviseziona la vita di Alfredo fino a scoprire un particolare, un neo, che via via si allarga, diventa metastasi… Per prenotare e avere informazioni sul programma contattare il numero 335 5254536, oppure scrivere a info@ronzinante.org