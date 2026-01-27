Merate, al teatro Manzoni arrivano le Giannissime con “La voce delle donne”

Appuntamento venerdì 30 gennaio alle 21 al Teatro Manzoni di Merate

Il concerto propone un viaggio musicale tra le interpreti femminili più iconiche

MERATE – Le Giannissime arrivano a Merate con “La voce delle donne“, un progetto musicale interamente dedicato alle grandi voci femminili della musica italiana ed internazionale, in scena venerdì 30 gennaio alle 21 al Teatro Manzoni di Merate.

Nate nel marzo 2010 come band tributo a Gianna Nannini, Le Giannissime sono una formazione tutta al femminile che in oltre quindici anni di attività ha costruito una forte identità live. Dopo otto anni di numerosi concerti, nel 2018 il gruppo decide di ampliare il proprio repertorio dando vita al progetto attuale La Voce delle Donne.

Il concerto propone un viaggio musicale tra le interpreti femminili più iconiche, soprattutto italiane, degli anni ’70, ’80 e ’90, con alcune incursioni internazionali. In scaletta brani di Anna Oxa, Patty Pravo, Gianna Nannini, Nada, Caterina Caselli, Loredana Bertè, Irene Grandi, fino a Patti Smith e Tina Turner.

Sul palco Le Giannissime si distinguono per energia, grinta e capacità di coinvolgimento: la cifra dello spettacolo è infatti quella di rendere il pubblico parte integrante del concerto, in un clima di condivisione e divertimento. Rock e partecipazione sono gli elementi chiave di una serata dal forte impatto emotivo e sonoro.

Un concerto che celebra la voce, la forza e il carisma delle donne che hanno segnato la storia della musica.

Lo spettacolo rientra nelle proposte Fuori Abbonamento della stagione teatrale del Manzoni: il biglietto di ingresso costa 15 euro. I biglietti sono acquistabili presso la Biglietteria prima dello spettacolo oppure online all’indirizzo www.cinemateatromanzonimerate.it . Info: cineteatromanzonimerate@gmail.com, info@duepuntisrl.it Whatsapp: 351 5890142 (solo messaggi)