Merate, al via con la Pro Loco il corso di storia dell’arte

Le lezioni si terranno al centro anziani di piazza don Minzoni

Il corso è tenuto dalla storica dell’arte Elisabetta Parente

MERATE – Dieci lezioni, dal 21 ottobre al 10 marzo, per parlare di “Arte e cultura in Germania dal medioevo al contemporaneo”. E’ in partenza il corso di storia dell’arte promosso dalla Pro Loco di Merate che vedrà come relatrice la storica dell’arte Elisabetta Parente. Le lezioni si terranno al centro anziani di piazza don Minzoni dalle 21 alle 22.30.

Primo appuntamento mercoledì 21 ottobre con un focus sui lineamenti della cultura tedesca medicale. Il 4 novembre si parlerà invece di uno dei pilastri della pittura tedesca del Quattrocento ovvero Albrecht Durer mentre il 18 novembre sarà la volta del rinascimento espressionista di Matthias Grunewald. Spazio anche all’età della Riforma protestante con l’analisi di Luca Cranach in programma il 2 dicembre mentre il 16 dicembre sarà la volta dell’approfondimento sulla ritrattistica cinquecentesca con Hans Holbein. Largo invece ai paesaggi il 13 gennaio con un percorso da Altdorfer a Friedrich mentre il 27 gennaio i protagonisti dell’incontro saranno il romanticismo e il simbolismo dell’Ottocento.

Si prosegue con il Novecento, con un’analisi delle avanguardie espressioniste dell’inizio del secolo breve, il 10 febbraio mentre il 24 febbraio, prendendo come modello Anselm Kiefer, si discuterà dello scolpire la materia pittorica. Infine, il 10 marzo, ultima lezione con uno sguardo sulla Germania contemporanea dove il dipingere è diventata anche una narrazione.

La quota di partecipazione al corso è di 80 euro per i soci e di 95 euro per i non soci. Iscrizioni nella sede della Pro Loco (via Roma 11, martedì e sabato dalle 10 alle 12 e giovedì dalle 21 alle 22) entro martedì 20 ottobre. In ottemperanza alla normativa vigente il numero dei posti è limitato per garantire il corretto distanziamento