Merate, al via con Ronzinante il Festival nazionale di teatro Città di Merate

La manifestazione culturale, alla quarta edizione, verrà arricchita dai tre spettacoli inseriti nell’Oltre Festival

Otto spettacoli dal 4 ottobre al 30 novembre per far riscoprire il piacere di andare a teatro

MERATE – Otto spettacoli per tutti i gusti da godersi tra l’auditorium comunale Giusi Spezzaferri e Spazio 50, sede della compagnia Ronzinante, organizzatrice della kermesse. Sono numeri importanti quelli sfoggiati dal Festival nazionale di teatro Città di Merate, pronto a replicare, con la quarta edizione al via a inizio ottobre, i successi delle tre precedenti annate.

Strutturato basandosi sulla qualità delle compagnie non professionistiche invitate a parteciparvi e sulla loro rappresentatività territoriale, in modo da cercare di mettere in mostra i talenti di tutto lo Stivale, il Festival vede protagoniste, in tutti gli spettacoli in cartellone, le donne mettendo in mostra, con toni che vanno dalla commedia al thriller passando per la tragedia, il variegato e sfaccettato universo femminile.

Il Festival raddoppia

La manifestazione, diventata un punto di riferimento nel panorama culturale meratese, si impreziosisce quest’anno con i tre appuntamenti di OltreFestival, in programma il 4 e 19 ottobre e il 15 novembre nella sede di Novate.

Il Festival vero e proprio, quello che vedrà assegnare il premio come miglior spettacolo, prenderà il via invece il 12 ottobre e terminerà il 30 novembre. Sul palco si esibiranno quattro tra le migliori compagnie non professionistiche operanti in Italia, selezionate dalla commissione artistica (composta da Emiliano Zatelli, Giorgio Mariani, Giuliana Atepi e Valentina Bucci) tra ben 107 compagnie provenienti da tutta Italia. “Siamo soddisfatti del successo ottenuto dal Festival nelle precedenti edizioni – puntualizza Emiliano Zatelli, a nome di Ronzinante -. Probabilmente con questo Festival siamo riusciti a coprire quella che era una mancanza della città, dove in passato erano state promosse diverse rassegne teatrali al cine teatro Manzoni”.

Primo spettacolo il 4 ottobre con “Serata Omicidio”

Il cartellone della quarta edizione del Festival si aprirà venerdì 4 ottobre alle 21 con un appuntamento di “OltreFestival”. In scena la compagnia Maskere di Opera (Milano) che presenterà la divertentissima commedia “Serata Omicidio”. Un omicidio viene preannunciato su internet. L’assassino comunica giorno, ora e luogo in cui verrà commesso il crimine. L’indirizzo risulta essere quello di una giovane donna, appena trasferitasi nel nuovo appartamento, che non prende sul serio la vicenda. Eppure, la sera in questione, si recano sulla “scena del crimine” alcuni personaggi bizzarri e inattesi, ognuno spinto da motivazioni diverse. Così il giallo si tinge di rosa e si fa commedia.

Il 12 ottobre “From Medea”

Sabato 12 ottobre alle 21 il primo spettacolo in concorso “From Medea” portato in scena dalla Compagnia Incontri di Portici (Napoli), già vincitrice dell’edizione 2017 del Festival. In scena quattro donne condannate per avere ucciso i propri figli, che convivono tra di loro e con il proprio dolore all’interno di un carcere “correttivo”. Donne che si raccontano. Donne che si affrontano. Donne morte che sopravvivono. Donne che non vanno mai lasciate sole. Una tematica molto forte che le attrici in scena riescono però a trattare con estrema delicatezza e pudore.

Il 18 ottobre “Coppia aperta, quasi spalancata”

Si torna a Novate, allo Spazio50 di Ronzinante Teatro per “OltreFestival” venerdì 18 ottobre alle 21 con i Mattattori di Buguggiate (Varese) che portano in scena uno dei testi più famosi della coppia Dario Fò-Franca Rame, ovvero “Coppia aperta, quasi spalancata” : classica commedia all’italiana che racconta la tragicomica storia di una coppia di coniugi, figli del sessantotto e del mutamento della coscienza civile del Belpaese. L’evoluzione del matrimonio borghese è visto alla luce delle riforme legislative degli anni Settanta e le trasformazioni dei nuclei familiari e del loro andamento dal punto di vista socio-antropologico.

Il 27 ottobre “Il gioco”

Secondo spettacolo in concorso, domenica 27 ottobre alle 17,30, sarà “Il Gioco” un tesissimo thriller, atto unico, tratto dal famoso autore svizzero Friedrich Dürrenmatt , portato sul palco dalla compagnia pugliese Calandra Teatro di Tuglie (Lecce). L’auto di Alfredo, commesso viaggiatore, si guasta fuori città, presso una villetta isolata.

Quattro amici, funzionari di giustizia, popolano questa casa ogni sera, ‘giocando’ a fare un tribunale diverso dal loro lavoro di ogni giorno. E qui comincia un gioco, divertente e allegro, con Alfredo che accetta di fare l’imputato. Tra barzellette , brindisi goliardici, comincia un vero e proprio gioco di specchi, dove si setaccia e si viviseziona la vita di Alfredo fino a scoprire un particolare, un neo, che via via si allarga, diventando metastasi… Ma si tratta veramente solo di un gioco?

Sabato 9 novembre “Amori da morire”

Sabato 9 novembre alle 21, terzo appuntamento del Festival con la divertentissima commedia romanesca “Amori da morire” porta in scena dall’Associazione Culturale Opera di Ostia (Roma): Nelle camere di un hotel romano si intrecciano vite, amori e intenti criminali dei tre personaggi, uniti tra loro da legami forti come… un nodo scorsoio! Una commedia divertente capace di mettere a nudo le difficoltà all’interno e all’esterno della coppia. Un Valzer ballato in tre, dove le sorprese e i ripensamenti si susseguono senza soluzione di continuità, per approdare ad un finale senza dubbio inaspettato.

Venerdì 15 novembre “La mia miglior nemica”

Si torna a Novate per l’ultima volta venerdì 15 novembre alle 21 per assistere a “La mia miglior nemica” con Rataplan di Garlate (Lecco). Quattro donne inseguono i loro sogni affinché un giorno non sia uguale all’altro, nel tentativo di lasciare alle spalle quella che è la loro miglior nemica…la follia.

Domenica 24 novembre “Bon Mariage”

Ultimo spettacolo in concorso domenica 24 novembre alle 17.30 quando, all’ Auditorium “Giusi Spezzaferri”, calcheranno le scene gli attori di Teatro Impiria di Verona con una bellissima e originale commedia in costume dal titolo “Bon Mariage”.

Nella Francia dell’Illuminismo, Monsiuer Batteux ed il Marchese Parraunet sono due appassionati filosofi che si trovano finemente ad argomentare sugli aspetti del matrimonio ed il suo contrario. Ma ogni loro teoria viene regolarmente mandata all’aria dalle figure femminili che si abbattono come cataclismi su quello che vorrebbe essere un tranquillo pomeriggio: la moglie risoluta nel voler redimere il marito libertino, la figlioletta adolescente che avanza con impeto negli inesplorati territori dell’amore, la giovane amica che l’amore invece lo provoca ed una affascinante profittatrice che fa della seduzione un’affilata arma.

Sabato 30 novembre il gran finale

Il clou del Festival sarà invece la serata finale, sabato 30 novembre alle ore 21 quando verranno assegnati i premi per le varie categorie e in cui sarà ospitato un duo comico d’eccezione, quello di DalFiume e Dondarini, lanciati dalle trasmissioni Zelig 1 e da “Eccezionale Veramente” su La7. Il duo nasce per una fortunata casualità nel 2014. Durante una carrellata di comici, Marco Dondarini e Davide Dalfiume si trovano infatti insieme sul palco per un errore di scaletta. Iniziano a improvvisare e ricevono applausi e l’apprezzamento del pubblico. Dondarini sanguigno e diretto, Dalfiume surreale dalla testa ai piedi, si trovano a interagire in una situazione non voluta da entrambi. Due comicità che insieme danno vita a una terza comicità inaspettata e decisamente piacevole.

Per informazioni e abbonamenti contattare il numero 335 5254536, oppure scrivere a info@ronzinante.org. Facebook sulle pagine@ RonzinanteTeatro e @FestivalTeatroMerate.

PER VISUALIZZARE LA LOCANDINA DEL FESTIVAL CITTA’ DI MERATE CLICCA QUI