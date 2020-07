Merate, al via la rassegna “Cinema al chiar di luna”

Appuntamento in piazza della Libertà il giovedì sera alle 21.30

L’iniziativa è proposta da Comune e Pro Loco in occasione dei negozi aperti

MERATE- Si alza il sipario su Cinema al chiar di luna, la rassegna di cinema all’aperto promossa dall’amministrazione comunale insieme alla Pro Loco di Merate. La kermesse debutterà giovedì sera in concomitanza con l’iniziativa dei negozi aperti promossa dall’associazione di commercianti La nostra mela. L’appuntamento è in piazza Libertà, dietro il Comune alle 21.30 ed è fortemente consigliata la prenotazione mandando una mail all’indirizzo info@prolocomerate.org La prima pellicola che verrà proiettata è il film “E’ tutta colpa di Freud”. Il 23 luglio sarà la volta di “Perfetti sconosciuti” mentre il 31 luglio de “Il libro della Giungla”. Infine il 6 agosto spazio a “Chi ha incastrato Roger Rabbit”. L’ingresso è gratuito e sono previsti 100 posti a sedere per mantenere la giusta distanza tra gli spettatori e garantire il distanziamento sociale.

“Ringrazio la Proloco Merate che ha accolto subito ad inizio Giugno la mia idea di organizzare il cinema all’aperto all’interno di “E…state a Merate” – fa sapere l’assessore alla Promozione turistica e culturale Fiorenza Albani che ricorda come un obiettivo programmato dal suo Assessorato, per il corrente anno, fosse quello di riportare il cinema all’aperto in città con una rassegna di sette film che fosse itinerante e toccasse tutte le frazioni. “Già a febbraio avevo individuato i luoghi e l’Ufficio Cultura aveva pronta una manifestazione d’interesse per determinare l’incaricato. Purtroppo l’emergenza sanitaria ha bloccato tutta la procedura e i tempi stretti dopo la fine del lockdown e i DPCM che non chiarivano fino in fondo tutti gli aspetti correlati all’evento non ci hanno permesso di procedere ed avere l’iniziativa per questa estate”.

Grazie alla collaborazione con la Pro Loco guidata da Luca Codara si è riusciti a promuovere la rassegna Cinema al chiar di luna: “La scelta dei giorni delle proiezioni è stata valutata e condivisa con i rappresentanti dei commercianti dell’Associazione “La Nostra Mela” che ci hanno poi seguito con l’apertura serale delle loro attività. Ringraziamo la Pro Loco Merate per la preziosa collaborazione. Inoltre, le iniziative che ci propongono durante l’anno, spesso sono a sostegno dei commerciati locali e concorrono a preservare il centro storico della Città e fungono da volano per la promozione e valorizzazione del territorio. Altra nota, la collaborazione dell’Associazione “FotoLibera” come media partner, questo ci permetterà di avere un report fotografico delle serate”.

L’Amministrazione Comunale ha deciso di finanziare gran parte delle spese sostenute dall’associazione, permettendo così la visione gratuita delle proiezioni.

“Ringrazio infine l’associazione “Scuola di Musica San Francesco”, che in collaborazione con La Nostra Mela, animerà alcuni angoli della Città con dei momenti musicali”.