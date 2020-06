Merate, al via le Settimane teatrali per i bambini con Ronzinante

L’iniziativa è rivolta ai bambini dai 6 ai 10 anni che potranno partecipare a dei laboratori teatrali

Il corso si terrà nella sede di Novate e sarà guidato dagli attori Stefano Panzeri e Benedetta Brambilla

MERATE – Al via le settimane di corso teatrale estivo per bambini organizzate da Ronzinante Teatro. E’ tutto pronto per l’attività rivolta ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 10 anni organizzata dall’associazione culturale che ha sede a Novate. Incassato il via libera anche del Comune, Ronzinante è riuscito a organizzare il corso teatrale estivo in ottemperanza alle disposizioni vigenti derivanti dal DPCM del 17 Maggio e dall’ordinanza 555 del 29 Maggio della Regione Lombardia.

L’obiettivo è proporre un servizio e un sostegno alle famiglie alternativo facendosi aiutare niente meno che da Shakespeare. I partecipanti si faranno infatti carico di recitare, cantare all’occorrenza e costruire oggetti e scene. Insomma un vero e proprio corso intensivo di teatro dove comunque verrà lasciato spazio al gioco e al recupero della socialità a favore dei più piccoli.

Le “Settimane Teatrali” prenderanno il via con la settimana del 15 giugno e, fatto salvo il raggiungimento del numero minimo di richieste fissato in 6 iscrizioni e massimo 10, i corsi settimanali si susseguiranno fino al 31 luglio. Dopo la pausa di agosto, i corsi riprenderanno con altre tre sessioni a partire dal 24 agosto e fino all’11 settembre.

Un dettagliato programma giornaliero scandirà le attività che vedranno impegnati i bambini dalle 8.30 alle 17. Il venerdì sarà poi il momento dell’esibizione rivolta ai genitori sul palco all’aperto (solo ed esclusivamente se il meteo lo consentirà).

“Non è stato facile riuscire a realizzare un progetto in tempi così brevi e con rigide regole da rispettare, ma la soddisfazione di avercela fatta ci ripaga da tutti gli sforzi” ammettono gli organizzatori. “Oltre a un approfondito e curato lavoro dietro le quinte per definire le attività artistiche da portare avanti, abbiamo dovuto studiare in maniera seria e approfondita la gestione dei gruppi di bambini in modo da rendere i corsi rispondenti a tutte le norme igienico-sanitarie dettate da Governo e Regione. Ammettiamo che è stata una bella “scalata”. Siamo certi che l’entusiasmo dei bambini ci darà la giusta energia per rendere indimenticabile ognuna di queste “settimane teatrali””.

A condurre i corsi saranno gli attori professionisti Stefano Panzeri e Benedetta Brambilla coadiuvati anche da alcuni soci di Ronzinante Teatro e il tutto si svolgerà presso la sede dell’associazione meratese in Via Vittorio Veneto 2 a Novate di Merate.

Le settimane dal 15 al 26 giugno sono già sold out, ma rimangono aperte le iscrizioni per le settimane successive.

Per avere ulteriori informazioni sarà sufficiente contattare il 3355254536 o scrivere a HYPERLINK “mailto:info@ronzinante.org” info@ronzinante.org