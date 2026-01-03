Merate celebra il nuovo anno con il concerto dell’Orchestra Agnesi

Il concerto si terrà domenica, 4 gennaio, in Auditorium Spezzaferri alle 21

L’orchestra MaTa sarà diretta dal maestro Marcello Corti

MERATE – Torna il tradizionale appuntamento con il “Concerto per il Nuovo Anno” che si terrà all’Auditorium Giusi Spezzaferri domenica, 4 gennaio, alle ore 21. Ad esibirsi sul palco sarà l’Orchestra Maria Teresa Agnesi, diretta da Marcello Corti e guidata dai Maestri preparatori Antonietta La Donna, Luca Perotto, Alberto Boffelli e Marco Maggi.

Il concerto facente parte della rassegna Merate Musica proporrà l’ascolto di alcuni brani molto noti, alcuni ispirati alla festività del Natale, con qualche incursione “moderna”, tra i quali: Sinfonia dal Nabucco, di G. Verdi; Danza Slava op. 46 n.8, di A. Dvorak; Barcarola da Contes d’Hoffmann, di J. Hoffenbach; Annen Polka, di J. Strauss figlio; Oh Holy Night, di A. Adams; Marcia di Radetzy, di J. Strauss padre.

L’Orchestra Agnesi (MaTA) è un’orchestra sinfonica amatoriale nata nei primi mesi del 2015 ed è uno dei progetti più belli e riusciti della Scuola di Musica “San Francesco”. Oggi conta tra le proprie fila circa 60 musicisti amatori di tutte le età, provenienti da esperienze musicali diverse. La MaTA realizza ogni anno numerosi appuntamenti, tra i quali spicca per qualità e originalità il Festival Agnesi, che per consuetudine si colloca nella finestra di fine estate e che nel 2026 giungerà alla XII edizione.



Per assicurarsi un biglietto per il concerto bisogna prenotare scrivendo via e-mail all’indirizzo: merate.musica@gmail.com, indicando nel messaggio il proprio nome, cognome e il numero totale di partecipanti. Il biglietto intero d’ingresso ha un costo di € 10, invece la partecipazione dei minori di 13 anni è gratuita.