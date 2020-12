Merate, con “Ascolta: è Natale” tre spettacoli per stare vicini nonostante il virus

L’iniziativa porta la firma della compagnia teatrale Piccoli Idilli e della scuola di musica San Francesco

Gli spettacoli di musica e poesia saranno disponibili sul canale Youtube del Comune

MERATE – Si intitola “Ascolta: è Natale” ed è l’iniziativa promossa dalla compagnia teatrale Piccoli Idilli e dalla scuola di musica San Francesco per rendere magiche e spettacolari anche queste festività natalizie caratterizzate dall’emergenza Covid. Grazie al supporto degli assessorati alla Cultura e al Welfare e su impulso della consulta della Cultura è stato dato infatti il via a questo progetto che si prefigge l’obiettivo di manifestare vicinanza, con il linguaggio immortale della musica e della poesia, alla popolazione in tempi di pandemia.

Tre gli interventi, rigorosamente a tema natalizio, previsti che saranno registrati live presso gli spazi del municipio e trasmessi sul canale Youtube del Comune (link disponibile sulla homepage del sito comunale) e condivisi nella pagina del sito comunale di “Contagiamoci di Cultura”. Si comincia con “Suono di casa, suono di culla”, spettacolo di musica e poesia disponibile a partire dalle 18 del 5 dicembre mentre il sabato successivo, 12 dicembre, spazio a “Un’acuta nostalgia” a cui farà seguito, sabato 19, sempre dalle 18 “Candele di meraviglia”. Ogni intervento sarà composto da diverse esecuzioni musicali e letture di poesie a cura degli artisti delle due associazioni.

Dal Comune fanno sapere: “La particolarità di questo progetto è che il materiale elaborato per la preparazione dei tre video potrà essere condiviso con singole persone (anche anziane) e classi scolastiche delle istituzioni cittadine, tramite chiamate-regalo telefoniche o video chiamate, in cui si potrà interagire “dal vivo” con attori e musicisti. Per informazioni scrivere a: piccoli.idilli@gmail.com oppure a sc_musica@libero.it