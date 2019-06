Merate, con Bernardoni l’ultima serata del Mif Off di Foto Libera

La serata si terrà venerdì 21 giugno alle 21 in sala civica in viale Lombardia

Il fotografo, fondatore della scuola Bottega Immagine, parlerà del suo personale percorso dal piccolo al grande formato

MERATE – Ultimo appuntamento di Mif Off 2019 domani, venerdì 21 giugno alle 21 in sala civica di Viale Lombardia. In attesa del festival Merate incontra la fotografia in programma a ottobre, l’associazione FotoLibera propone così una serata con ospite il grande fotografo Stefano Bernardoni. L’incontro avrà per tema “Dal piccolo al grande formato”. Bernardoni presenterà il suo personale percorso dal piccolo al grande formato, parlando anche degli autori di ieri e di oggi che l’hanno utilizzato e valorizzato, nonché le sue caratteristiche e differenze rispetto al piccolo e medio formato.

Fondatore della scuola Bottega Immagine

Insegnante alla scuola Bottega Immagine di Milano, da lui fondata nel 2007, Bernardoni fotografa attivamente dai primi anni ’90 utilizzando esclusivamente il bianco e nero su pellicola, sia per aver la possibilità di controllare tutti i passaggi, dallo scatto alla stampa finale, sia per la tipologia di linguaggio più consona al suo modo di vedere. E’ stato pubblicato dalle maggiori riviste di settore italiane e diverse estere.