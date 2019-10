Merate, con il Mif serata naturalistica con il fotografo De Faveri

Appuntamento questa sera, venerdì, a Villa Confalonieri

Il fotografo piemontese proietterà alcuni suoi audiovisivi

MERATE – Ha immortalato le bellezze del mondo, dal Polo Nord al Madagascar, dalla Scozia alla Florida, dal Kenya alla Mauritania, dall’India alla Costa Rica e in Borneo anche se il suo amore più grande resta sempre per le rive del suo fiume Scrivia e della Valle Vigezzo. Il fotografo Bruno De Faveri sarà il protagonista stasera, venerdì, dell’incontro in programma a Villa Confalonieri nell’ambito del festival Mif, Merate incontra la fotografia. Evocativo il titolo scelto per questo appuntamento: “Wild coloured eyes… Con la natura negli occhi”. Durante la serata verranno proiettati audiovisivi a cura del fotografo nato a Tortona nel 1963.