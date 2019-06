Merate, con la Semina focus su Leonardo artista e scienziato

MERATE – Un viaggio alla scoperta dell’affascinante mondo del genio di Vinci. E’ quanto propone l’associazione La Semina con l’incontro “Leonardo artista e scienziato” in programma mercoledì 12 giugno alle 20.45 all’auditorium di piazza degli Eroi. La serata vedrà protagonista l’architetto Mario Taddei, studioso vinciano, che attraverso contributi multimediali in alta definizione con componenti di Realtà Virtuale Aumentata (AVR), porterà il pubblico a interrogarsi sul confine, senza dubbio stretto nel caso di Leonardo, tra artista e scienziato. Taddei condividerà documentazione digitale di alto valore scientifico, condividendo dettagli difficilmente osservabili dai documenti originali. Il relatore, che ha svolto ampie ricerche in materia, utilizzerà gli strumenti tecnologici per mostrare particolari inediti. La serata prevede l’intervento dell’ingegner Alessandro Lega, ideatore nonché promotore dell’evento e il coordinamento della professoressa Caterina Gabrielli, filosofa, appartenente al direttivo della Semina.