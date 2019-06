MERATE -Concerto d’estate domenica 30 giugno alle 21 in oratorio con la Banda sociale Meratese che presenterà il concerto “Film Music”. Il pubblico potrà concedersi un viaggio musicale attraverso le più belle colonne sonore tratte dalla storia del cinema. Da Piovani a John Williams, passando per i Pirati e i Supereroi per una serata piena di emozioni. Dirige Marcello Corti. La serata, a ingresso libero, si terrà anche in caso di maltempo.