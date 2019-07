Merate, concerto tributo a De Andrè con la Pro Loco all’area Cazzaniga

Appuntamento sabato 6 luglio alle 21 all’area Cazzaniga con il concerto tributo “Tra le corde dell’altalena”

Sul palco il terzetto Alalunga Project, formazione che dal 2008 tributa omaggi a De Andrè in tutta Italia

MERATE – Dai brani più conosciuti come La canzone di Marinella o Un giudice, a pezzi più

ricercati come Nancy, La collina e altro ancora. Appuntamento da non perdere sabato 6 luglio, alle 21 all’anfiteatro dell’Area Cazzaniga con il concerto-tributo a Fabrizio De André intitolato “Tra le corde dell’altalena”.

Si tratta dell’ultimo degli appuntamenti dedicati al cantautore genovese promosso dalla Pro Loco meratese in occasione del ventennale della morte del grande Faber. Sul palco, chiamato a far vivere intense emozioni al pubblico, ci sarà “Alalunga Project”, formazione che dalla sua prima apparizione nel 2008, si è evoluta e si sta continuamente evolvendo, tributando omaggio in tutta Italia alla figura di De André.

Il terzetto è composto da Gianfranco Foresta alla voce, Valeria Crincoli al violino e Marcello Motta alle chitarre e armonica. Il repertorio comprende oltre venti pezzi e spazia dalle canzoni più conosciute a quelle più ricercate. A cornice dell’evento sarà possibile acquistare panini e salamelle, birra e bibite fresche.