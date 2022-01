A Barzanò arriva Yarn Bombing, il festival della fiber art a uncinetto e maglia

Appuntamento dal 10 al 12 giugno in occasione della giornata mondiale del lavoro a maglia in pubblico

Iscrizioni aperte per partecipare al festival della fiber art a uncinetto e maglia in programma a Barzanò

BARZANO’- L’assessorato alla Cultura del Comune di Barzanò organizza il festival “Yarn Bombing Barzanò”, manifestazione dedicata alla fiber art e alla valorizzazione del lavoro a maglia e all’uncinetto, in occasione della giornata mondiale del lavoro a maglia all’aperto, proclamata l’11 giugno 2022.

Si tratta di una iniziativa fortemente trasversale e con una grande capacità di aggregazione, che riunisce persone di ogni età, provenienza, e formazione culturale, attorno a un unico progetto che ha l’obiettivo di trasformare, con un effetto scenografico a forte impatto estetico, un percorso che si snoda attorno al centro di Barzanò.

Lo Yarn Bombing, letteralmente “bombardamento di filati”, movimento nato in Texas nel 2005, coinvolge ormai decine di migliaia di persone in tutto il mondo, tra cui molti fiber artist, che hanno realizzato installazioni straordinarie. Tra questi l’artista tessile statunitense Magda Sayeg, fondatrice dello yarn bombing, la prima a trasformare i paesaggi urbani o gli oggetti di uso quotidiano, con colorati lavori a maglia e uncinetto. “Queste “bombe filate” – spiega – sono iniziate in piccolo, su pali dei segnali di stop e idranti antincendio, ma presto le persone hanno trovato un collegamento con l’artigianato e l’hanno diffuso in tutto il mondo. Il talento può nascondersi nei luoghi più modesti, e tutti noi possediamo abilità che aspettano solo di essere scoperte”.

Questa iniziativa, che si svolgerà esclusivamente all’aperto, è stata pensata per coinvolgere chiunque, sviluppando creatività, talento, conoscenza e divertimento: singoli partecipanti, gruppi di due o più persone nati per sviluppare un progetto da esporre, scuole, associazioni, realtà di ogni genere, di Barzanò e di qualsiasi altra provenienza. Il punto di aggregazione è un’arte che attraversa tutte le culture, che si tramanda da una generazione all’altra, che ha infinite potenzialità, e che insegna l’utilizzo e il riutilizzo di avanzi e scarti dei filati, riciclabili all’infinito.

L’iniziativa si terrà da venerdì 10 a domenica 12 giugno con opere e installazioni di arredo urbano realizzate a maglia o uncinetto, o con intrecci e composizioni di filati, disposte lungo un circuito da Via Manara, Parco delle Rimembranze, Vicolo Pirovano, Via Pirovano, Piazza Mercato, Area giochi piazza Mercato, Ex scuole elementari, Via Ferrari, Via Garibaldi fino a via Manara.

Saranno inoltre organizzati dei laboratori di maglia e uncinetto all’aperto a partecipazione libera, tenuti anche spontaneamente da appassionati, rivolti ad adulti e bambini e un market tematico all’aperto con vendita di realizzazioni artigianali a partecipazione libera previa iscrizione, mandando una mail a yb.barzano@gmail.com

Indirizzo di posta elettronica che bisognerà utilizzare anche per partecipare al festival Yarn Bombing indicando nome del partecipante/i o del collettivo, la dimensione indicativa dell’opera (o delle opere) e il luogo in cui si vuole esporre.E’ possibile realizzare anche manufatti molto semplici.