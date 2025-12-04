A Barzanò torna la mostra dei presepi e di alberi di Natale

Una nuova edizione ricca di creatività, con presepi, alberi di Natale e opere provenienti da tutta Italia e dall’estero

La mostra sarà visitabile da lunedì 8 dicembre fino a martedì 6 gennaio

BARZANO’ – Per il quarto anno consecutivo la Canonica di San Salvatore di Barzanò ospita la mostra di presepi, che quest’anno si arricchisce anche della presenza di alberi di Natale. Una novità pensata per offrire un format rinnovato, con contenuti inediti e nuovi spazi dedicati alla creatività.

La mostra si distingue per la varietà delle opere esposte, che vanno dal collezionismo all’artigianato, in un percorso che vuole essere il più possibile partecipato e inclusivo sotto ogni punto di vista.

Anche quest’anno saranno esposte decine di opere, di ogni dimensione e tecnica, provenienti dall’Italia e dall’estero. Creazioni realizzate da appassionati, artigiani, associazioni del territorio e scuole, oltre a pezzi messi a disposizione da collezionisti, contribuiranno a rendere la mostra ricca e variegata.

L’inaugurazione si terrà lunedì 8 dicembre alle ore 16, alla presenza del sindaco Gualtiero Chiricò. La mostra, organizzata dal Comune di Barzanò con la Commissione Cultura e la Pro Loco, sarà visitabile nella Canonica romanica di via Castello fino a martedì 6 gennaio. Gli orari di apertura sono i seguenti: sabato dalle 14 alle 18; domenica e martedì 6 gennaio dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18; giovedì dalle 10 alle 12.

L’ingresso è libero.