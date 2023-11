A Brivio a teatro la compagnia Sarabanda con uno spettacolo su Artemisia Gentileschi

Appuntamento sabato 25 novembre con la compagnia La Sarabanda

Lo spettacolo viene proposto in occasione della giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne

BRIVIO – Prosegue la stagione teatrale organizzata dalla Proloco di Brivio in collaborazione con la compagnia Ronzinante di Merate.

Sabato 25 novembre alle 21 sul palco del Cine Teatro Excelsior “Flavio Mauri” (Oratorio S. Luigi), salirà la compagnia olgiatese de La Sarabanda che, in occasione della giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, presenterà lo spettacolo “Artemisia Gentileschi – la donna, la pittoressa”, di Antonetta Carrabs, un’intensa pièce che vuole proprio mettere in luce la forza, la tenacia e la determinazione delle donne.

Uno spettacolo intimo ed intenso, che dà forma ai ricordi del momento più drammatico nella vita di questa straordinaria artista e al suo riscatto; lei prima donna ammessa nel 1616 alla prestigiosa Accademia del Disegno di Firenze.

Dopo la pausa natalizia, la rassegna Brivio a teatro ripartirà già sabato 13 gennaio con la Bottega dei Rebardò di Roma in scena con “Ben Hur”.

Sabato 10 febbraio sarà la volta di Satiro Teatro di Treviso con “Mato de Guera” mentre

il 24 febbraio la Filodrammatica Orenese di Vimercate sarà in scena con “Duello – Il gioco dell’assassino”.

Sabato 16 marzo spazio a Ronzinante con “To be or not to Bibbia” mentre il

aprile 2024 sempre Ronzinante proporrà “Amleto – il resto non sarà mai silenzio”. Infine

sabato 24 aprile spettacolo a sorpresa a cura della Compagnia dell’Oratorio di Brivio.

Il biglietto di ingresso costa 13 euro, ridotti a 11 per soci ProLoco, under 25, over 70.

Info e Prenotazioni: in sede Pro Loco di Brivio (Via Cantù, 14) il sabato dalle 10 alle 12.30, via email prolocobrivio@gmail.com