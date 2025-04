A Campsirago Residenza ritorna il Jazz Café con Diletta Longhi Quartet

Il Diletta Longhi Quartet si esibirà in concerto con “Diversity”

Appuntamento a giovedì 17 aprile alle 21

COLLE BRIANZA – Ritorna il Jazz Cafè di Campsirago Residenza con una serata speciale: giovedì 17 aprile alle 21, il Diletta Longhi Quartet si esibirà in concerto con Diversity, il primo album della cantante e musicista, prodotto dalla Birdbox Records di Lorenzo Vella e uscito a gennaio 2024. Il suo sound, che spazia dal jazz alla musica afroamericana (soul, hip-hop, reggae, world music), si arricchisce di sonorità moderne, offrendo ampio spazio alla sperimentazione e all’improvvisazione, anche nelle sue forme più audaci.

La serata musicale accoglie anche un ospite internazionale di grande rilievo: il batterista, jazzista e ingegnere del suono giapponese Nori Tanaka. Dopo essere stato ospite di Campsirago Residenza nel 2023, Tanaka torna ora con la sua società di progetti internazionali, la residenza artistica e il collettivo Omnicent.

Creatore dell’impianto audio valvolare di Campsirago Residenza, Tanaka ha selezionato e assemblato i suoi componenti, provenienti da Stati Uniti, Giappone, Canada, Germania e Italia, in quasi dieci giorni di lavoro a Palazzo Gamassi.

Durante la serata, presenterà questo impianto esclusivo e si esibirà live. Nel corso del decennio trascorso a Chicago, dove ha suonato come batterista nel mondo del jazz e dell’improvvisazione, Tanaka ha sviluppato un profondo interesse per la fisica e l’ingegneria del suono, oltre che per il sound design.

Attualmente residente a Ukiha, in Giappone, ha collaborato con artisti di calibro internazionale, tra cui Tim de Paravicini, Peter Brötzmann, Aki Takase, Terumasa Hino, Nobuyoshi Ino, Kei Akagi, Bobby Broom, Jeff Parker, Michiyo Yagi, Bonnie “Prince” Billy, Jakob Bro, Josephine Foster, Helado Negro, Cairo Gang e Bitchin Bajas.

Dal Giappone arriveranno anche Ryoko Baba, cofondatrice con Tanaka di Omnicent, e il designer Kenzo Noridomi, che presenterà la sua opera recentemente esposta alla Design Week di Milano. La sua creazione, caratterizzata da una struttura minimalista basata su linee e griglie, trasforma luce e ombra in veri e propri elementi di design, mentre i materiali naturali evocano il legame con il mondo animista dello Shinto.

Omnicent Japan non è solo un’installazione artistica, ma un ponte tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione. Fondata come residenza artistica nelle campagne giapponesi, Omnicent favorisce l’incontro tra artisti internazionali e maestri artigiani locali, promuovendo il trasferimento di conoscenze e tecniche secolari. Questa installazione, frutto della collaborazione con l’Istituto Italiano di Fotografia e Campsirago Residenza, si propone di trasmettere questa filosofia, lasciandola in eredità a Campsirago Residenza.

Il Diletta Longhi Quartet è composto da Diletta Longhi (voce), Francesco Mascio (chitarra elettrica ed effetti), Giuseppe Sacchi (tastiere e synth) e Antonio Cicoria (batteria).

Diletta Longhi, nata a Lecco, è una persona dalla sensibilità profonda e un’attenta osservatrice del mondo. Fin da giovanissima, sviluppa una passione per le parole, che presto diventano poesia (nel 2018 ha pubblicato In bilico, trovo l’equilibrio per Habanero/Erga Edizioni). Ha maturato esperienze in orchestra, cantando nel Mefisto Ensemble (orchestra jazz del Conservatorio A. Boito) e nella Chironomic Orchestra, entrambe dirette dal maestro R. Bonati. Con quest’ultima, ha partecipato per tre anni consecutivi a vari concerti del ParmaJazz Frontiere Festival.

Nel 2019 si diploma in Canto Jazz presso il Conservatorio A. Boito di Parma e, nel novembre dello stesso anno, inizia un percorso biennale al Conservatorio N. Piccinni di Bari, concludendolo con Lode nel 2022. Sempre nel 2022, registra al Nightingale Studios il suo primo album, Diversity, una raccolta di otto brani originali arrangiati da Nicola Scagliozzi e prodotti dalla Birdbox Records (RM).

Il 19 settembre 2024 vince il contest Jam For The Future all’interno del Festival JAZZMI. Il messaggio che accompagna il lancio del suo album è “Diversity is something good”, presentandosi con un sound nu jazz che attinge alla scena musicale americana contemporanea.

“Credo che il disco rappresenti un buon equilibrio tra scrittura, arrangiamento e libertà espressiva. È per me fondamentale dare valore alle parole che si pronunciano e al messaggio che si vuole trasmettere – racconta Diletta Longhi – In Diversity si canta d’amore, ma non solo; mi lascio andare a riflessioni sull’evoluzione umana, sulla consapevolezza di ciò che il futuro riserva all’essere umano e sul rapporto con la Natura”.

A partire dalle ore 19 e dopo il concerto, il pubblico potrà portare i propri vinili e ascoltarli al Jazz Cafè, per vivere un momento di musica condivisa. Il Jazz Cafè si ispira alla tradizione giapponese dei jazz kissa, locali specializzati nell’ascolto meditativo di vinili. Unici in Giappone, questi luoghi non sono semplici bar, ma spazi in cui la musica non è solo un sottofondo, ma il cuore stesso dell’esperienza. Un’opportunità per ascoltare concerti dal vivo e condividere l’ascolto con altri appassionati.

Il Jazz Cafè si svolge nell’ambito della sesta edizione della rassegna Campsirago Luogo d’Arte realizzata da Campsirago Residenza in Partenariato Speciale Pubblico Privato con il Comune di Colle Brianza.

È finanziata dall’Unione europea – NextGenerationEU. Ha il sostegno di Fondazione Cariplo, Ministero della cultura, Regione Lombardia. Ha il patrocinio della Provincia di Lecco. È realizzata in collaborazione con: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Ente regionale servizi agricoltura foreste Lombardia, Cooperativa Eliante, Parco del Monte Barro, Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, Rete Italiana dei giovani Facilitatori delle Aree Interne, Associazione OGVN; e con Parco Nord Milano, Consorzio Forestale Lecchese, Accademia Nazionale Permacultura, Comunità Melovivo APS, Collettiva La Tassa Degenere.

Info e biglietti: Biglietto concerto 12 euro. Libero accesso dalle 19 alle 21 e dalle 22.30 alle 24 per ascolto e condivisione vinili.

Per informazioni: T. 039 9276070 | Cell. e WhatsApp 375 67 00 532 | M. info@campsiragoresidenza.it