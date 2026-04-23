A Casatenovo arriva Germano Lanzoni con lo spettacolo “Di persona è un altro”

Il lavoro teatrale, della durata di circa 100 minuti, si sviluppa come un percorso tra racconto e performance, alternando monologhi, canzoni e momenti di improvvisazione. Al centro dello spettacolo uno sguardo ironico e al tempo stesso lucido sulla quotidianità dell’uomo contemporaneo, tra abitudini, contraddizioni e fragilità che emergono nella vita di ogni giorno.

Il titolo richiama il tema della distanza tra identità e rappresentazione, elemento attorno al quale si costruisce la narrazione scenica. Lanzoni attraversa questo scarto muovendosi tra registri diversi, in equilibrio tra leggerezza e profondità.

Attore, comico e cabarettista, Lanzoni si definisce un “giullare contemporaneo”, capace di coniugare poesia e comicità diretta, mantenendo un legame con la tradizione della scuola milanese, da Dario Fo a Giorgio Gaber, fino a Enzo Jannacci e Paolo Rossi, riletta però con uno stile personale.

Elemento distintivo dello spettacolo è la sua natura dinamica: la presenza dell’improvvisazione e il dialogo diretto con il pubblico rendono ogni replica diversa. La componente musicale, affidata a Gianluca Beltrame e Orazio Attanasio, accompagna e valorizza i diversi momenti del racconto.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Fabio Sassi come evento di raccolta fondi a sostegno delle attività svolte sul territorio. Lo spettacolo rappresenta quindi non solo un appuntamento culturale, ma anche un’occasione di partecipazione e condivisione per la comunità.