Tre le attività presentate dalla Scuola di Musica A. Guarnieri

“Vogliamo avvicinare i bambini alla musica attraverso il gioco e la leggerezza, diversificando l’offerta a seconda delle fasce d’età e creando un progetto strutturato e completo”

CASATENOVO – Un’occasione per avvicinare i bambini e le donne in gravidanza alla musica: per loro la Scuola di Musica Antonio Guarnieri del Consorzio Villa Greppi ha pensato a dei corsi di avvicinamento alla musica con iscrizioni aperte tutto l’anno.

Un’offerta che la Scuola, con sede a Casatenovo, ha pensato di suddividere in tre percorsi chiamati “Primi Passi”, “Gioco con la Musica” e “Musicoterapia”, ognuno con le sue particolarità ma tutti con un unico obiettivo: creare un buon rapporto tra i bambini e la musica, proponendo attività diversificate a seconda delle fasce d’età e promuovendo un approccio ludico alla disciplina.

“Con questi percorsi incentrati su attività come canto e ritmo e la musicoterapia in chiave ludica, vogliamo avvicinare alla musica con un tocco di leggerezza – spiega il direttore della Guarnieri, Marco Cazzaniga – soprattutto per i più piccoli per i quali finora non abbiamo mai avuto una proposta così strutturata e completa. Vogliamo promuovere un modo semplice e divertente per prendere confidenza con la musica”.

Ad accompagnare i piccoli allievi tre valide docenti: Marina Maffezzoli, Giovanna Scaglia e Marina Amelie Pelizzaro. Saranno 10 gli appuntamenti per i corsi “Primi passi” e “Gioco con la musica”: il primo è destinato a infanti da zero a quattro anni accompagnati da un genitore, per gruppi di massimo 10 bambini, con attività sia al mattino che al pomeriggio diversificate in base all’età degli iscritti, mentre nel secondo la musica viene pensata come gioco e divertimento da proporre a bambini dai 4 ai 6 anni. Entrambe le proposte saranno disponibili anche in inglese, per avvicinare i partecipanti non solo alla musica, ma anche a un’altra lingua.

Infine, nell’ultimo corso di “Musicoterapia” la musica diventa uno strumento di benessere per le donne in gravidanza e per i loro nascituri, che attraverso quest’esperienza potranno sin da subito prendere confidenza con suoni e melodie.

Per maggiori informazioni contattare Scuola di Musica Antonio Guarnieri via telefono al 366 5673834 – 039 9206926, o via e-mail a scuoladimusica@villagreppi.it.