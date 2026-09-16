A Imbersago arriva “Il marito in collegio”, una commedia della Compagnia del Teatro San Giovanni

Appuntamento sabato 26 settembre alla Mediateca di via Cavour
In scena una commedia brillante che promette di strappare più di una risata al pubblico
IMBERSAGO – La Mediateca ospiterà sabato 26 settembre alle 20.45 lo spettacolo teatrale “Il marito in collegio”, una commedia in tre atti portata in scena dalla Compagnia del Teatro San Giovanni di Lecco.
L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco di Imbersago, con l’obiettivo di offrire al pubblico una serata all’insegna del teatro e del divertimento.
La commedia racconta, con ironia e situazioni esilaranti, le disavventure di una famiglia nobile, ma ormai priva di risorse, costretta a vivere grazie all’assegno dello zio Casimiro, un ricco e burbero magnate sempre in viaggio. Tra colpi di scena, imprevisti ed equivoci lo spettacolo promette di strappare più di una risata al pubblico.
L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.
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