A Merate, con la rassegna “Rallentare”, la proiezione di “Fiore mio” di Paolo Cognetti

L’iniziativa è promossa dal Cai Merate nell’ambito della rassegna Rallentare di FotoLibera

Appuntamento venerdì 16 ottobre alle 21 all’auditorium Spezzaferri

MERATE – Verrà proiettato venerdì 16 ottobre alle 16 all’auditorium Spezzaferri “Fiore mio”, il film di Paolo Cognetti dedicato alla montagna e al suo rapporto con l’uomo. L’iniziativa, promossa dal Cai Merate, si inserisce nell’ambito della rassegna “Rallentare”, promossa da FotoLibera con l’auspicio che ridurre la frenesia della vita attuale possa servire per tornare a guardare.

“Non c’è luogo più adatto delle terre alte per riscoprire il significato di questa parola: rallentare. Lasciare che il passo si faccia cadenzato, lo sguardo indugi verso l’infinito, che un’immagine racconti più di ciò che appare, che un paesaggio diventi emozione e riflessione – spiegano dal Cai Merate, presieduto da Daniele Oggioni -. In Fiore Mio la montagna non è soltanto uno scenario da ammirare, ma un mondo da attraversare e ascoltare: fatto di persone, silenzi, memoria, acqua, cambiamenti e fragilità. Le immagini restituiscono la bellezza delle terre alte, ma invitano anche a guardare ciò che sta cambiando oggi sotto i nostri occhi”.

Dietro la dimensione poetica del film affiorano così, in modo sottile, questioni molto concrete: il cambiamento climatico, la trasformazione dei paesaggi alpini e soprattutto il valore dell’acqua.

L’incontro è aperto a tutti: a chi conosce e ama già la montagna e a chi desidera scoprirla attraverso lo sguardo di Paolo Cognetti, a chi ama la fotografia e a chi semplicemente ha voglia di fermarsi per una sera e guardare un film in compagnia.