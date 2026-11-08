A Merate con Ora Basta va in scena “Lo sciopero delle bambine”

Appuntamento venerdì 13 novembre alle 21 all’auditorium Spezzaferri

Sul palco le attrici Rita Pelusio e Rossana Mola per la regia di Enrico Messina.

MERATE – Continuano gli eventi organizzati dal gruppo Ora Basta di Merate in vista del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il nuovo appuntamento in cartellone è in programma venerdì 13 novembre alle 21 all’auditorium Giusi Spezzaferri con lo spettacolo teatrale “Lo sciopero delle bambine – l’eroicomica impresa del 1902”.

La pièce vede sul palco le attrici Rita Pelusio e Rossana Mola per la regia di Enrico Messina.

Lo spettacolo ha un valore sociale rilevante ed è ambientato a Milano nel giugno 1902. Un corteo di giovanissime apprendiste-sarte — le cosiddette “piscinine” (dalla parola dialettale per “piccoline”) — sfila verso la Camera del Lavoro. Bambine tra i sei e i tredici anni, impiegate in ambienti insalubri, prive di diritti, sfruttate e sottopagate, incrociano le braccia per cinque giorni paralizzando l’industria della moda della città. Tra lo scherno dei padroni e il sostegno di intellettuali e progressiste dell’epoca come Anna Kuliscioff, le piccole lavoratrici portano a compimento una protesta storica per la consapevolezza sul lavoro femminile e infantile.

A narrare la vicenda, con uno sguardo originale e ironico, sono due piccioni che osservano la piazza: una metafora arguta per riflettere sul nostro presente attraverso un carillon filosofico e raffinato.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di sensibilizzazione che Ora Basta promuove sul territorio per stimolare una riflessione profonda sui diritti, sull’emancipazione e sul contrasto a ogni forma di violenza di genere.

Lo spettacolo è prodotto da Anna Marcato per PEM Habitat Teatrali, con il sostegno di Fondazione Trivulzio di Melzo e Fondazione Comunitaria del Lecchese, in collaborazione con Unione Femminile Nazionale e Archivio del Lavoro.