A Merate i prossimi appuntamenti della rassegna IoTeatroTuSedia

Tre appuntamenti a Novate con la rassegna IoTeatroTuSedia

A settembre si terrà una festa per festeggiare i 25 anni di attività di Ronzinante

MERATE – Continua a Merate la rassegna teatrale IoTeatroTuSedia, ideata da Ronzinante nel 2020 e portata avanti in questi anni sempre con successo. Dopo i primi appuntamenti itineranti, andati in scena a Verderio il 12 giugno con “La Luisona è tornata” e a Galbiate il 20 giugno con “Cyrano de Bergerac…in salsa comica”, la rassegna torna stanziale trasferendosi definitivamente nell’arena di Spazio 50 a Novate, sede dell’associazione Ronzinante (via Vittorio Veneto 1).

Si comincia venerdì 10 luglio con la oramai celebre “Curiosity Night”, il gioco di

cultura generale a squadre ideato e condotto da Riccardo Cogliati.

Venerdì 17 luglio, sempre alle 21, toccherà a Stefano Panzeri presentare uno studio sullo spettacolo “Sul ciglio” di Francesca Marchegiano che lo vedrà come interprete. La storia vera è quella di Cliff Young, un contadino australiano di sessantuno anni che vince una delle gare più massacranti al mondo indossando stivali di gomma, senza mai fermarsi a

dormire. Durante la serata sarà possibile dialogare con l’attore meratese e confrontarsi su spunti registici per la futura messa in scena in versione teatrale del testo.

Infine venerdì 24 luglio, sempre alle 21, sarà ospite Ivano Gobbato che ci condurrà

nel Mondo Piccolo di Giovanni Guareschi, presentando gli indimenticabili personaggi

nati dalla penna dell’inventore di Don Camillo.

La rassegna IoTeatroTuSedia rientra nel progetto Artestando 0-100, realizzato con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura (Acinque Energia – Fondazione Comunitaria del Lecchese – Lario Reti Holding – Silea). L’ingresso alle serate sarà ad offerta libera

e il ricavato verrà utilizzato per finanziare le incessanti attività dell’associazione.

Per tutte le altre informazioni relative agli appuntamenti estivi è sufficiente scrivere a

info@ronzinante.org o contattare il 335 5254536.

Da Ronzinante anticipano che a settembre verrà organizzato un weekend di eventi, insieme ai suoi soci e simpatizzanti, i primi 25 anni di vita dell’associazione che, grazie alla propria tenacia e passione per il teatro, ha saputo offrire dal 2001 al territorio oltre 500 eventi culturali, decine di corsi di formazione teatrale e effettuato oltre 1200 repliche dei propri spettacoli.