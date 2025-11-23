A Missaglia torna il Natale tra arte, sapori e tradizione

Domenica 30 novembre torna la seconda edizione del market natalizio

Oltre 70 espositori, laboratori artistici, spettacoli per bambini e punti ristoro

MISSAGLIA – Un Natale che celebra tradizione, artigianato e sapori autentici. Dopo il grande successo della prima edizione, il Comune di Missaglia rilancia l’atteso appuntamento con “Auguri al Monastero”, il market natalizio che domenica 30 novembre, dalle ore 10 alle 18, animerà l’ex convento sconsacrato di Santa Maria della Misericordia, prezioso gioiello architettonico risalente al 1498.

La manifestazione, promossa dall’Assessorato alla Cultura guidato da Donatella Diacci e realizzata con il supporto di Loredana Fumagalli e Claudia Spreafico, si conferma uno degli appuntamenti più suggestivi del Natale in Brianza. Il fascino del monastero quattrocentesco, con i suoi ambienti ricchi di storia, offrirà la cornice ideale per una giornata dedicata allo shopping, alla creatività e alle tradizioni di fine anno. L’iniziativa rientra nel progetto “Il Bello della Brianza”, sostenuto da Regione Lombardia e da sette comuni del territorio.

Gli amanti dello shopping natalizio troveranno un’ampia selezione di articoli da regalo e oggettistica, creazioni artigianali uniche realizzate da artisti e artigiani del “fatto a mano”, prodotti per la casa e la persona, oltre a numerose eccellenze agroalimentari del territorio. Dai dolci alle specialità da forno, fino ai prodotti tipici della Brianza, ogni stand offrirà l’occasione di scoprire sapori autentici e idee originali per i regali di Natale.

Con i suoi 70 espositori, il market si conferma un punto di riferimento per chi cerca qualità, autenticità e un’atmosfera calda e accogliente.

Grande attenzione sarà dedicata ai più piccoli, protagonisti di momenti pensati per rendere la giornata davvero indimenticabile: dalla Posta di Babbo Natale (ore 10-18), dove imbucare la propria letterina diretta al Polo Nord, al concorso “Il Natale per me è…” (ore 14:30-18), che invita i bambini a raccontare con un disegno la loro idea di festa, da consegnare all’Elfo. A completare il programma, lo spettacolo di burattini Antico racconto di Natale (ore 15:30), capace di incantare grandi e piccini con atmosfere fiabesche.

Per chi desidera concedersi una pausa, il refettorio seicentesco accoglierà la caffetteria-pasticceria curata da L’Iseo Gelateria, con torte e biscotti artigianali, cioccolata calda e prodotti da forno. All’esterno, i visitatori potranno invece gustare frittelle, zucchero filato e i panini del food truck Hot American BBQ. Un’offerta gastronomica varia e invitante accompagnerà l’intera giornata con sapori dolci e salati, perfetti per grandi e piccoli.

Non mancheranno i laboratori artistici dedicati agli adulti, un’occasione per mettersi in gioco con attività creative: alle ore 10 “Se io fossi un angelo” e alle ore 15 “Sogni da appendere all’albero”. A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente sarà il photobooth con la slitta e l’Elfo di Babbo Natale, dove scattare foto ricordo e portare a casa un frammento della magia vissuta al Monastero.

L’evento sarà anche un’ottima occasione per scoprire il Monastero quattrocentesco, con i suoi affreschi, il chiostro, la chiesa sconsacrata e il parco.

Per informazioni assessore.cultura@comune.missaglia.lc.it