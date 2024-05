A Osnago torna “DeguStation”, l’evento dedicato al vino naturale

L’appuntamento è per sabato 18 e domenica 19 maggio

Degustazioni con produttori, live music, dj set, cucina aperta e attività animeranno l’iniziativa

OSNAGO – Il circolo Arci La Lo.Co. di Osnago promuove la decima edizione del mercato di vino naturale più atteso della zona, l’evento “DeguStation“. Gli estimatori del vino naturale troveranno, nell’area verde adiacente alla stazione di Osnago, tanti stand di produttori lombardi e da varie regioni d’Italia: dalla Sicilia al Piemonte fino alla Toscana e il Veneto. L’appuntamento è per sabato 18 e domenica 19 maggio.

Nello spirito del percorso tracciato da Luigi Veronelli, le due giornate di degustazione permetteranno a chi partecipa, non solo di assaggiare i vini ma di dialogare direttamente con chi li produce. Ad accompagnare la degustazione ci saranno varie gustose proposte, anche vegetariane, a cura della cucina del circolo.

Una nuova novità per quest’anno: sarà presente anche il gruppo di volontari “BBQ Autogrillers” che si occuperanno di grigliare leccornie all’esterno del circolo. DeguStation non è solo cibo e vini naturali, ma anche concerti live di band del territorio: sul palco di sabato il rock demenziale dei “The Pax Side of the Moon”, domenica invece Dj Pironi con il suo dj-set di vinili selezionati.

A sostenere il grande evento anche vari banchetti: oltre al Gruppo Acquisto Solidale (G.A.S.) che terrà un laboratorio per bambini, sarà possibile sostenere il festival acquistando le magliette limited edition del decennale di DeguStation.