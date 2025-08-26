A Osnago torna il settimo Corso Biblico

Un percorso per approfondire la fede cristiana attraverso la Parola di Dio

OSNAGO – Presso la chiesa parrocchiale di Osnago si terrà il settimo Corso Biblico, un prezioso appuntamento annuale promosso dalla Zona Pastorale III di Lecco, pensato per approfondire la fede cristiana alla luce della Parola di Dio.

Il corso si terrà dal 1° ottobre al 4 febbraio e prevede dieci incontri, suddivisi in due fasi, che si svolgeranno ogni mercoledì dalle 21 alle 22:30 presso la chiesa parrocchiale di Osnago. Per chi non potrà partecipare in presenza, sarà possibile seguire le lezioni online tramite un link, inviato settimanalmente agli iscritti, che consentirà l’accesso al canale YouTube della parrocchia.

Il relatore della prima fase sarà don Massimiliano Scandroglio, docente stabile di Sacra Scrittura e Direttore di Sezione presso il Seminario Arcivescovile, che condurrà gli incontri programmati per i mercoledì 1, 8, 15, 22 e 29 ottobre.

“Durante la prima tappa del corso, don Massimiliano ci guiderà nell’analisi di un genere letterario molto diffuso nella letteratura profetica: il rîb (ossia ‘diatriba’ o ‘lite’). Questo genere, che riflette una precisa prassi giudiziaria del mondo biblico, viene utilizzato dai profeti per reinterpretare la relazione, spesso complessa e conflittuale, tra Dio e il suo popolo” spiegano gli organizzatori.

“L’obiettivo è dimostrare un principio fondamentale: ogni parola, anche la più severa, che proviene da Dio, ha come fine la salvezza del suo popolo – continuano i coordinatori del progetto – Lo studio del rîb, attraverso alcune significative pericopi dei Profeti Minori, permetterà di affrontare con maggiore consapevolezza quelle ‘pagine difficili’ della Bibbia, caratterizzate da un linguaggio impegnativo ma profondamente ‘evangelico'”.

Don Franco Manzi, docente ordinario di Nuovo Testamento e lingua ebraica presso il Seminario Arcivescovile, guiderà gli incontri della seconda tappa, in programma mercoledì 7, 14, 21, 28 gennaio e 4 febbraio.

Attraverso una presentazione essenziale di brani, temi e prospettive redazionali del Vangelo secondo Luca, definito da Dante “scriba mansuetudinis Christi”, il corso si propone di accompagnare i partecipanti nell’approfondimento della seconda parte del testo. Particolare attenzione sarà dedicata ai racconti degli eventi cruciali della passione, morte e risurrezione di Gesù.

“Dalla conclusione del Vangelo emerge chiaramente il suo intento: essere un’’attestazione’ credente, una testimonianza di fede messa per iscritto, in Gesù, Figlio di Dio incarnato, crocifisso e risorto per la nostra salvezza – concludono i coordinatori – Questa fede ecclesiale, che risale ai ‘testimoni oculari’ che vissero con Gesù e iniziarono a predicarne il messaggio salvifico (cfr. Lc 1,1-4), genera entusiasmanti riflessi esistenziali per noi, discepoli a distanza di duemila anni, su cui il corso si soffermerà con particolare attenzione”.

Per informazioni più dettagliate e iscrizioni consultare il sito www.parrocchiaosnago.it

