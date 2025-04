Ad Airuno Max Pisu sale sul palco per Telethon Lecco

L’iniziativa si svolgerà il 10 maggio alle 21 presso il Teatro Smeraldo

Evento a sostegno della Fondazione Telethon

AIRUNO – Proseguono nel lecchese gli eventi a sostegno della Fondazione Telethon, e torna l’atteso appuntamento di maggio ad Airuno con la comicità. Questa volta, sul palco del Teatro Smeraldo di Airuno, sabato 10 maggio, sarà Max Pisu, celebre comico, cabarettista e attore italiano, a proporre il suo spettacolo “Gli Affetti Instabili”.

“Gli affetti stabili sono quei legami consolidati con le persone a cui siamo più legati. Tuttavia, la vita ci insegna che, dietro l’angolo, c’è sempre qualcosa o qualcuno pronto a minare questa stabilità: un amante? Un amico che forse non è così amico? Un parente che non sembra proprio tale? Un fidanzato che non è del tutto ‘fidanzato’?” spiegano gli organizzatori dell’iniziativa.

“In questo spettacolo ci rendiamo conto di quanto sia prezioso, ma anche difficile, mantenere rapporti autentici, di quanto possano essere fragili gli affetti che consideriamo ‘stabili’ e di quanto poco ci voglia perché si trasformino in qualcosa di instabile. È, in fondo, una metafora della vita contemporanea, tutto affrontato con ironia…e tanto affetto – continuano gli organizzatori – E poi, ci sarà anche Tarcisio, il celebre personaggio di Zelig, che, con il suo inseparabile cappellino da pescatore calato sulla testa, ci racconta le sue esilaranti avventure in parrocchia e nei dintorni”.

Infine, gli organizzatori concludono descrivendo lo spettacolo con queste parole: “Un evento pensato per offrire alle persone affette da malattie rare la possibilità di vivere le cose più belle della vita”.

I biglietti sono disponibili in prevendita presso la biglietteria del Teatro Smeraldo nei sabati 12 e 26 aprile, dalle 14 alle 16, o acquistabili online senza costi aggiuntivi su www.nonsoloturismo.net

Per ogni informazione: 3497837200