Airuno, il 10 con Probabilità il musical “The Greatest Show”

Appuntamento sabato 10 gennaio al Teatro Smeraldo
In scena la compagnia teatrale Ohana musical Company con il musical “The Greatest Show”
AIRUNO – Il musical “The Greatest Show” arriva al cine teatro Smeraldo grazie a Probabilità, associazione impegnata nel sostenere interventi a favore di bambini affetti da disabilità complesse nel territorio del Meratese.
L’appuntamento è per sabato 10 gennaio alle 21 con lo spettacolo promosso dalla compagnia teatrale Ohana musical Company con la regia di Davide Villa, l’aiuto regia di Alice Negri, le coreografie di Arianna Tempesti e gli arrangiamenti corali di Michele Chiusi.
L’ingresso è a offerta libera (consigliata da 10 euro): il ricavato andrà a sostegno di terapie riabilitative a favore di bambini e bambine con disabilità complesse.
“Invitiamo la popolazione a partecipare a questo appuntamento – rimarca il sindaco Gianfranco Lavelli -. Nel nostro Comune, l’associazione ha attivato nei mesi scorsi un importante percorso di arteterapia presso la scuola primaria di Airuno, coinvolgendo 5 bambini con disabilità e/o disturbi del neurosviluppo. Un progetto analogo prenderà avvio nel secondo quadrimestre anche presso la scuola secondaria, grazie alla generosità di alcuni concittadini”.
Il primo cittadino aggiunge: “È fondamentale che, come comunità, partecipiamo a questi momenti gioiosi che generano e rafforzano i legami tra tutti noi, soprattutto nei confronti di chi vive condizioni di maggiore fragilità. Sentirsi comunità significa condividere esperienze, essere presenti e far sentire la nostra vicinanza a chi affronta situazioni difficili”.