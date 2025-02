Airuno, il 15 allo Smeraldo il concerto tributo ai Pooh con i Goodbye

La musica dal vivo torna ad Airuno con il concerto tributo a una delle band più amate di sempre

Sul palcoscenico i Goodbye con il loro repertorio basato sui brani più celebri dei Pooh

AIRUNO – Un concerto tributo ai Pooh affidato ai Goodbye, la tribute band officiale del gruppo musicale nato a Bologna nel 1966.

E’ partito il conto alla rovescia per sabato 15 febbraio quando il cineteatro Smeraldo ospiterà, a partire dalle 21, un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica italiana.

Dopo il grande successo di “Icaro” tributo a Renato Zero, la musica dal vivo torna ad Airuno con uno spettacolo emozionante che ripercorre la carriera di una delle band più iconiche del panorama musicale italiano. Sul palcoscenico i “Goodbye”, band composta da Elio Mantovani, Luca Castelli, Maurizio Tripodi, Mauro Frigerio e Stefano Di Stefano, con il loro repertorio composto dai brani più celebri dei Pooh, proponendo le sonorità originali dello storico gruppo.

La band, che ha partecipato al “Pooh Tribute Band project” nel 2019, ricevendo numerosi riconoscimenti, offre uno spettacolo coinvolgente e ricco di energia, celebrando la musica senza tempo dei Pooh.

Un’occasione unica per ascoltare dal vivo i successi che hanno fatto la storia della musica italiana, in un’atmosfera di festa e condivisione.

Il biglietto d’ingresso costa 16,50 euro comprensivo di prevendita: per l’acquisto è possibile procedere su https://www.ticketone.it/artist/pooh/

Info: 333 7955100