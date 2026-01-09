Airuno, il 16 l’incontro con la scrittrice Tecla Cattozzo

Appuntamento venerdì 16 gennaio in biblioteca
Tecla Cattozzo presenterà il suo ultimo romanzo intitolato “A volte corro lontano”
AIRUNO – Venerdì 16 gennaio alle 21, la biblioteca di Airuno ospiterà la presentazione del romanzo “A volte corro lontano” della giovane scrittrice airunese Tecla Cattozzo.
L’opera trascina il lettore nella Louisiana degli anni ’50, tra le paludi del Mississippi, seguendo le vicende di una banda di ragazzi le cui vite, segnate da avventure e segreti, tornano a intrecciarsi drammaticamente anni dopo. Un racconto intenso che esplora il peso dei ricordi e del destino.