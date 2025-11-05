Airuno. Il Coro Lirico Mafalda Favero in concerto con “Cavalleria Rusticana” e “Carmen”

Una serata tra le melodie struggenti di Mascagni e le passioni travolgenti di Bizet

Appuntamento a sabato 8 novembre alle 21 al Cine Teatro Smeraldo

AIRUNO – Il Coro Lirico Mafalda Favero tornerà a incantare il pubblico con una serata dedicata alla grande lirica italiana e francese, sabato 8 novembre alle ore 21, presso il Cine Teatro Smeraldo di Airuno.

Il programma prevede l’esecuzione dell’opera “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni, capolavoro del verismo musicale celebre per la sua intensità drammatica e le melodie struggenti. A seguire, il coro proporrà una selezione di brani tratti dalla vibrante e appassionante “Carmen” di Georges Bizet, offrendo al pubblico un viaggio musicale tra amore, gelosia e libertà.

Ad accompagnare il coro ci sarà l’Ensemble Orchestra Sinfonica Lecchese, formazione di 12 elementi composta da solisti di fama nazionale, sotto la direzione musicale del Maestro Salvo Sgrò, concertatore di grande esperienza e raffinata sensibilità musicale.

L’evento è un’occasione imperdibile per gli appassionati di musica lirica e per chi desidera vivere un’esperienza culturale di alto livello nel cuore della Brianza.

Info e prenotazioni: www.coroliricomafaldafavero.it, 339 6420517 – 393 9579274