Airuno, in biblioteca la presentazione del libro “Una ferita in fondo al cuore”

Appuntamento venerdì 13 novembre alle 21 in biblioteca
L’incontro vedrà protagonista l’autrice Anna Danielon
AIRUNO – Una serata dedicata alla lettura e all’incontro con l’autrice. La biblioteca comunale di Airuno propone per venerdì 13 novembre un appuntamento letterario con Anna Danielon, che presenterà il suo libro “Una ferita in fondo al cuore”.
L’incontro si terrà alle 21 negli spazi della biblioteca, in via Vittorio Emanuele II 8. Un’occasione per conoscere da vicino l’autrice e approfondire il suo lavoro, condividendo con il pubblico una serata all’insegna della lettura.
L’ingresso è libero.
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