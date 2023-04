Airuno, live show per Telethon con il comico Gabriele Cirilli

Appuntamento sabato 6 maggio (ore 21) al Teatro Smeraldo

Già in vendita i biglietti per lo spettacolo inedito creato apposta per l’occasione

AIRUNO – Continuano, in tutta la provincia di Lecco, le manifestazioni in favore di Telethon. “Siamo arrivati alla nostra 32^ Maratona Telethon di Lecco. Una promessa, quella di Telethon, fatta molto tempo fa a quegli 8 milioni di bambini che ogni anno nel mondo nascono con una delle 7.000 malattie genetiche ad oggi conosciute. È proprio dalle storie dei pazienti affetti dalle malattie genetiche rare, uniche e spesso inascoltate, che trae linfa la ricerca che sosteniamo e ci impegniamo a migliorare”.

Telethon Lecco, perciò, presenta un appuntamento molto sentito: il notissimo Gabriele Cirilli sarà al Teatro Smeraldo di Airuno sabato 6 maggio alle 21 con il suo inedito spettacolo “Live Show per Telethon”. Gabriele Cirilli è un volto molto popolare così come sono popolari le sue partecipazioni a varie edizioni di Zelig, all’inizio vestendo i panni della borgatara romana Kruska, l’amica di Tatiana, da cui nasce il tormentone “Chi è Tatiana?!?”, che dà anche il titolo, oltre a un libro e a uno spettacolo teatrale, anche a un film.

Gabriele Cirilli, reduce dall’eccezionale programma con Carlo Conti su Rai Uno “Tale e Quale”, è cresciuto sotto le ali di Gigi Proietti e vuole essere parte di questa importante iniziativa che Telethon porta avanti da parecchi anni. Nello show live dedicato a Telethon, Gabriele Cirilli riflette su cosa vuol dire essere aggiornati, connessi, globali, veloci e offre una chiave di lettura su come sopravvivere stando al passo coi tempi, ma soprattutto col linguaggio e la continua ricerca del nuovo.

Attraverso la sua esibizione Gabriele Cirilli fa vivere tante situazioni e tanti personaggi, perché la sua forza è una grande capacità di comunicazione e la risata scaturisce vera e genuina, contagiando immancabilmente anche lo spettatore più scettico e serio. Esistono svariati modi di ridere e di far ridere e Cirilli attraversa tutti i generi del teatro comico, dalla

commedia degli equivoci al cabaret, fino ai momenti musicali e ai toccanti monologhi, offrendoci gag irresistibili. L’opera di Gabriele è l’espressione della maturità artistica di un mattatore della risata che ha ormai conquistato il grande pubblico.

I biglietti, al costo di 25 Euro, sono già online sul sito www.nonsoloturismo.net. Vendita diretta anche sabato e domenica in piazza Garibaldi di Lecco al gazebo Telethon dalle 9 alle

18. Vendita diretta con apertura straordinaria della biglietteria del Teatro Smeraldo sabato pomeriggio 29 aprile dalle 14.30 alle 16.30. “Si ringrazia la parrocchia e i suoi volontari per la messa a disposizione del teatro, Avis Comunale di Airuno per il contributo e il comune di Airuno per il patrocinio”.