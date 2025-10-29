Airuno, Silvia Schenatti presenta il suo ultimo thriller in biblioteca

Appuntamento venerdì 7 novembre in biblioteca ad Airuno

La scrittrice Silvia Schenatti accompagnerà il pubblico tra le pagine del suo avvincente thriller ambientato tra Trieste e i Balcani

AIRUNO – Un thriller che unisce Trieste e la storia balcanica: verrà presentato venerdì 7 novembre alle 21 in biblioteca “Il Gelsomino di Sarajevo”, l’ultimo romanzo scritto da Silvia Schenatti ed edito da Nullodie.

La serata, promossa dalla commissione biblioteca del Comune, rientra nell’ambito della rassegna “Incontro con l’Autrice” e vedrà la presenza della stessa scrittrice. Sarà proprio quest’ultima ad accompagnare il pubblico tra le pagine dell’avvincente thriller ambientato tra la quiete apparente di Trieste e le ombre di un passato che affonda le radici nella guerra balcanica. L’incontro vedrà inoltre l’amichevole e significativa partecipazione di Giulia Beccaro e Francesca Fumagalli.

L’evento è a ingresso libero.