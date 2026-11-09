Al Festival di Teatro di Merate arriva “Macbeth Black-out”

Appuntamento domenica 15 novembre con la compagnia Nautilus Cantiere Teatrale di Vicenza

“Macbeth Black out” è un’originale rilettura della tragedia di Shakespeare, a cui Verdi ha dedicato anche un’opera

MERATE – Il Festival nazionale di Teatro “Città di Merate” si avvicina al finale con un nuovo appuntamento in programma domenica 15 novembre alle 17.30. Sul palco dell’auditorium Giusi Spezzaferri arriverà “Macbeth Black-out”, una rilettura originale della tragedia di William Shakespeare e dell’omonimo melodramma di Giuseppe Verdi, proposta dalla compagnia Nautilus Cantiere Teatrale di Vicenza.

Lo spettacolo rilegge la vicenda del valoroso Macbeth, spinto dalle profezie soprannaturali e dall’ambizione della moglie a uccidere re Duncan, dando così inizio a una spirale di delitti e di inquietudine. La regia sceglie un’ambientazione contemporanea, avvicinando i personaggi al pubblico e mettendo in dialogo le loro paure e i loro desideri con quelli degli spettatori.

A caratterizzare questa versione è anche l’utilizzo della musica di Verdi, che accompagna alcuni passaggi cruciali, mentre telefono e radio diventano strumenti per restituire le parole di Shakespeare in una chiave inedita.

La rassegna, organizzata da Ronzinante con il patrocinio del Comune di Merate e dell’Unione Italiana Libero Teatro e il contributo del Fondo Ambiente e Cultura della Fondazione Comunitaria Lecchese, ha registrato finora il tutto esaurito. Per lo spettacolo di domenica sono ancora disponibili una decina di posti.

Il Festival proseguirà poi sabato 28 novembre con il debutto della nuova commedia di Ronzinante, “Jena Ridens”, seguito dalle premiazioni degli spettacoli in concorso. Ultimo appuntamento sabato 12 dicembre con “Aspettando Godot” di Samuel Beckett, un classico del teatro contemporaneo che nella versione proposta da Ronzinante ha conquistato 16 riconoscimenti a livello nazionale.

Il biglietto per “Macbeth Black-out” costa 12 euro. Per prenotare è possibile inviare un messaggio WhatsApp o SMS al 335 5254536 oppure scrivere a prenotazioni@ronzinante.org.