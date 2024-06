Al via il Brig Film Festival: il 15 e 16 giugno si celebra il cinema di Lecco e Brianza

Presso l’ex Monastero della Misericordia a Missaglia

“Il Brig Film Festival vuole essere un catalizzatore per l’innovazione socio-culturale”

MISSAGLIA – L’Assessorato alla Cultura del Comune di Missaglia, in collaborazione con la Consulta Giovani Sport Cultura, presenta l’evento “Brig Film Festival“, una rassegna cinematografica non competitiva che celebra le storie, i registi e le produzioni legati al territorio lecchese, brianzolo e lariano. L’evento è patrocinato dalla provincia di Lecco e si terrà il 15 e 16 giugno presso l’ex Monastero della Misericordia a Missaglia, dove le proiezioni avranno luogo sotto gli affreschi della chiesa sconsacrata.

La manifestazione si avvale della collaborazione di Purple Entertainment e Spettacolaree per la realizzazione tecnica, con il sostegno di Lake Como Tourism come media partner. Il festival (il cui nome trae ispirazione dal termine celtico “brig””(collina, altura) da cui deriva anche “Brianza”) offrirà al pubblico una varietà di titoli per grandi e piccini, in totale 27 fra cortometraggi, lungometraggi, documentari, animazione, videoclip. Questo evento ha l’obiettivo di valorizzare le opere del territorio, che sono state selezionate dalla direzione artistica della Lecco Film Commission. Durante i due giorni di festival, i visitatori avranno l’opportunità di interagire direttamente con i registi, i produttori e gli attori presenti, che condivideranno le loro esperienze e visioni direttamente con il pubblico.

“Il Brig Film Festival si propone come un evento culturale di rilievo, che intende non solo intrattenere ma anche ispirare, promuovendo Lecco e la Brianza, storicamente terre note per la gente operosa e le eccellenze artigianali, agricole e industriali, come un territorio ricco anche di storie da raccontare, di artisti da conoscere e di case di produzione virtuose da scoprire – continua Donatella Diacci, Assessore alla Cultura del Comune di Missaglia -. Con l’intento di organizzare un evento che sia allo stesso tempo intrattenimento e divulgazione, il Brig Film Festival vuole quindi essere un catalizzatore per l’innovazione socio-culturale, contribuendo a diffondere la passione per l’arte attraverso una manifestazione dedicata al cinema e progettata per far risplendere il potenziale inespresso del territorio”.

