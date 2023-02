Al via “Merate… Che spettacolo” con danza, circo, prosa e musica per tutti

Sei serate tra febbraio e maggio con apertura il sabato di Carnevale con le Strade poetiche della Rusty Brass Band

L’organizzazione è affidata al Circuito Claps, vincitore del bando Merate… Che spettacolo promosso dal Comune

MERATE – Dalla danza alla prosa, passando per il circo con la musica sempre presente. E’ tutto pronto per “Merate… Che spettacolo!”, la nuova rassegna promossa dal circuito Claps in collaborazione con il Comune. Dopo l’esperienza, felice e intensa, di Caffeine Merate Danza, durata cinque anni, l’amministrazione comunale ha voluto ampliare l’offerta culturale promuovendo un bando per l’organizzazione culturale di una rassegna a carattere multidisciplinare.

“Abbiamo voluto ampliare l’orizzonte, inserendo delle proposte come quella del circo, capaci di attrarre nuovo pubblico” ha precisato soddisfatta l’assessore alla Cultura Fiorenza Albani. La parola è poi passata a Luisa Cuttini, della direzione artistica di Claps, vincitore del bando, che è entrata nel dettaglio della programmazione di Merate che spettacolo!: “Abbiamo ampliato la programmazione, offrendo una proposta tale da spaziare in diversi ambiti. Conosciamo già la città di Merate e siamo contenti di poter essere tornati qui con una proposta accattivante e interessante”.

Sei, in totale, gli appuntamenti che vedranno protagonisti, all’auditorium Spezzaferri, altrettante compagnie italiane e internazionali.

Si comincia sabato 25 febbraio con un doppio appuntamento. Alle 17, infatti, subito dopo la sfilata di Carnevale, promossa dalla Pro Loco, da Piazza Prinetti partirà la Rusty Brass Band, marching band itinerante che trascinerà il pubblico nelle sue “Strade Poetiche”, sulle note degli ottoni e delle percussioni. In serata, alle 21, spazio ai Yashgawronsky Brothers con “PopBins”, concerto spettacolo in cui gli oggetti comuni diventano musica e acquistano una nuova dimensione fantastica e comica.

Appuntamento con la danza sabato 11 marzo con il grande ritorno della Compagnia Artemis Danza, impegnata sul palcoscenico meratese con “Circus”, omaggio a Federico Fellini con acrobazia, danza e leggerezza.

Clownerie, giocoleria, acrobatica, beatbox e tante risate saranno protagoniste dello spettacolo “La Burla” in programma il 25 marzo con la compagnia italo – francese Madame Rebiné.

Si passa alla prosa invece sabato 15 aprile con Giobbe Covatta, in scena a Merate con la sua celebre “Divina Commediola”, una versione insolita dell’immortale opera dantesca improntata sui diritti dei più piccoli. In chiusura, sabato 6 maggio, verrà proposto un viaggio fiabesco nel mondo dell’inconscio con il “Simposio del silenzio” di Lucrezia Maimone con la compagnia Oltrenotte.

Al termine di ogni spettacolo, a ingresso libero, è previsto un momento di incontro tra il pubblico e gli artisti.

PER SCARICARE LA BROCHURE DI MERATE CHE SPETTACOLO CLICCA QUI