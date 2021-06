“Album – Brianza paesaggio aperto”, i prossimi appuntamenti

Prosegue l’iniziativa partita l’8 Maggio scorso

Obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare il paesaggio e le bellezze storico-artistiche della Brianza lecchese

MONTICELLO BRIANZA – Prosegue “Album – Brianza paesaggio aperto”, il progetto promosso dal Consorzio Brianteo Villa Greppi (capofila istituzionale) e dall’associazione BRIG – Cultura e territorio (direzione artistica) e finanziato da Lario Reti Holding in partnership con Fondazione Comunitaria del Lecchese nell’ambito del “Fondo per lo Sviluppo del territorio provinciale lecchese. Interventi in campo storico-artistico e naturalistico”. Un’iniziativa partita l’8 di maggio con l’intento di valorizzare il paesaggio e le bellezze storico-artistiche della Brianza lecchese partendo dalla figura di Alessandro Greppi e che in questo primo mese di eventi ha proposto una variegata serie di attività, dalle mostre alle letture dantesche, dai percorsi guidati ai laboratori, registrando una buonissima partecipazione di pubblico.

Venendo ai prossimi appuntamenti in programma, continuano fino al 13 giugno le due mostre dedicate a “Barzanò e a Cremella nei disegni di Alessandro Greppi”: inaugurate entrambe lo scorso 29 maggio e allestite rispettivamente nella Canonica di San Salvatore di Barzanò e nella Sala Parrocchiale Giovanni Paolo II di Cremella, le due esposizioni rientrano nel ciclo dal titolo Per approdare dove? e raccolgono i disegni in cui Alessandro Greppi ha raffigurato i due paesi nel corso della seconda metà del XIX secolo, documentandone in modo suggestivo e minuzioso il patrimonio storico-artistico (orari: sabato 14-18, domenica 9.30-12.30 e 14-18, 31 maggio 14-18, 1 giugno 14-18, 2 giugno 9.30 – 12.30 e 14-18. Visite guidate in programma nelle giornate di apertura: Canonica di San Salvatore ore 15; Sala Parrocchiale Giovanni Paolo II ore 17).

Proseguendo lungo il calendario, è in programma per domenica 13 giugno alle 15.30 l’ultimo laboratorio artistico-creativo organizzato in questa prima parte dell’anno grazie alla collaborazione con la Cooperativa Liberi Sogni. Si tratta del workshop “Bulciago en plein air. Sulle tracce di Alessandro Greppi: luoghi ad arte”, passeggiata artistica con disegno dal vero aperta sia agli adulti che ai bambini. Con partenza prevista dal Piccolo Museo della tradizione contadina di Bulciago, l’evento vedrà la partecipazione di Beatrice Coppi, artista, animatrice scientifica e appassionata di arti figurative e land art, e permetterà ai partecipanti di esplorare Bulciago da una nuova prospettiva e di disegnare e dipingere dal vivo alcuni scorci suggestivi del paese, proprio come faceva Alessandro Greppi durate le sue lunghe passeggiate in Brianza (durata 3 ore circa, si consigliano abbigliamento e scarpe comode).

Tornando alle mostre di opere del Greppi, aprono il 19 giugno altri due appuntamenti da non perdere: si tratta delle esposizioni che raccontano “Monticello e Casatenovo nei disegni di Alessandro Greppi”, entrambe in programma sino al 4 di luglio, rispettivamente a Villa Greppi di Monticello Brianza e nella Chiesetta di Santa Margherita di Casatenovo. Un cambio di prospettiva, quindi, con lo sguardo che volge, ora, proprio a questi due nuovi territori, con una raccolta di opere in grado di testimoniare un paesaggio fatto di borghi e sentieri circondati da campi, oltre al patrimonio storico-artistico che ancora oggi si conserva all’interno della chiesetta di Santa Margherita (orari: sabato 14-18, domenica 9.30-12.30 e 14-18. Visite guidate in programma nelle giornate di apertura: Villa Greppi ore 15; Chiesetta di Santa Margherita ore 17).

Infine, rimane aperta sino al 20 giugno anche la mostra “L’arte interpreta i sette vizi capitali”, inaugurata lo scorso 22 maggio al Monastero della Misericordia di Missaglia, tra i luoghi del territorio maggiormente carichi di storia e fascino. Organizzata in collaborazione con l’Associazione Heart – pulsazioni culturali, in un anno di celebrazioni dantesche l’esposizione è un omaggio al viaggio negli inferi del sommo poeta e al suo sguardo sempre attuale sull’Umanità. Una mostra corale, composta dalle opere di 70 artisti diversi, chiamati a interpretare il tema particolare dei vizi capitali, scegliendone uno (orari: venerdì 15-18, sabato 9-12.30 e 15-18, domenica 15-18).

Informazioni – L’ingresso agli eventi è gratuito. Per il laboratorio prenotazione obbligatoria scrivendo a info@albumbrianza.it entro il giovedì precedente. Per maggiori informazioni e per aggiornamenti sulle attività: www.villagreppi.it/album, Facebook e Instagram: @albumbrianza. Tutti gli eventi sono organizzati in sicurezza e nel rispetto delle norme anti-Covid.