Altro debutto nazionale al Beolco Fest: stasera tocca a “Frankenstein, autoritratto d’autrice”

In scena stasera, venerdì, Margherita Saltamacchia con “Frankenstein, autoritratto d’autrice – Nuova Creatura”

Teatro, musica e convivialità: il Beolco Fest continua a regalare emozioni

OLGIATE MOLGORA – Nuovo appuntamento questa sera, venerdì 26 giugno, con il Beolco Fest, la rassegna nata nel periodo della pandemia da Covid 19 da un’idea di Michela Mannari e Corinna Ravasi e diventata, anno dopo anno, uno degli appuntamenti culturali più originali e partecipati del territorio lecchese.

Dopo l’emozionante proposta di venerdì scorso, 19 giugno, con il debutto italiano di “Chavela – El lamento del volcán”, recital di Raissa Avilés prodotto da Matrioska (Svizzera), accompagnata alla chitarra da Sara Magon, sarà ora la volta di un altro debutto nazionale alla rassegna olgiatese: in scena, a partire dalle 21, Margherita Saltamacchia con “Frankenstein, autoritratto d’autrice – Nuova Creatura”, uno spettacolo intenso e coinvolgente che rilegge il celebre mito di Frankenstein a partire dalla figura e dalla storia di Mary Shelley. Un viaggio tra creazione, perdita, desiderio e bisogno di essere amati, accompagnato dalle musiche dal vivo di Robin Bressani e Ali Salvioni.

Come sempre, il festival inizia un po’ prima dello spettacolo: dalle 20.00 sarà possibile ritrovarsi in piazza per una birra, un panino, gentilmente offerto dal panificio Tamandi di Merate, e due chiacchiere in compagnia. Alla stessa ora è prevista anche una visita guidata gratuita alla chiesina dei Santi Pietro e Paolo con Ornella Ponzoni, per chi desidera scoprire un piccolo gioiello del nostro borgo.

L’ingresso è a offerta consapevole. I posti sono limitati, quindi vi consigliamo di prenotare scrivendo a beolco975@gmail.com.