BRIVIO – 24 novembre, manca un mese alla Vigilia di Natale, eppure alla RSA “Frigerio” di Brivio, già si respira l’attesa di quella notte così unica e speciale. In questo periodo d’Avvento, invitati dalle educatrici Manuela, Giulia e Michela, organizzatrici dell’intrattenimento, sono arrivati Gabriele Bolis, con la fisarmonica, Dario Bolis, con la chitarra, Gilberto Garghentini con il basso-tolla, Giovanni Gilardi e Casto Pattarini che hanno unito la loro voce a quelle degli altri strumentisti e hanno così dato il via alle esecuzioni di brani, tutti richiesti dai presenti.

“Gabriele e i suoi amici” hanno coinvolto tutti gli astanti, riportando alla mente memorie di bei tempi andati, emozioni di momenti vissuti, sorrisi, allegria e commozione. Al termine, i musici hanno cambiato strumento e con la zampogna molisana, Gabriele e la ciaramella, Dario, hanno salutato cantando, come facevano “gli zampognari” in tempi lontani, eseguendo quelle belle melodie, così antiche e pur sempre nuove, che ci inducono ad alzare lo sguardo, nella speranza di veder brillare “quella” stella, che indichi al mondo la via della pace e della gioia, la vera essenza del Natale.