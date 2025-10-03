Barzago. Musica e solidarietà con il concerto per Telethon

Il coro LineArmonica in concerto a sostegno della ricerca

L’iniziativa si svolgerà sabato 11 ottobre

BARZAGO – Il concerto benefico a sostegno di Fondazione Telethon, promosso dall’associazione culturale La Piazza, si terrà sabato 11 ottobre alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Barzago con l’esibizione del coro LineArmonica.

I LineArmonica nascono quasi vent’anni fa a Tabiago di Nibionno e, da allora, portano avanti un percorso musicale ricco e variegato. Il loro repertorio spazia dal gospel agli spirituals, passando per brani della tradizione americana e canti etnici provenienti da diverse culture, spesso arricchiti da strumenti a percussione e movimenti di danza.

Il concerto rappresenta un’occasione speciale per unire musica e solidarietà, sostenendo la lotta contro le malattie genetiche rare. Il coro, apprezzato per la qualità delle interpretazioni e la capacità di emozionare, proporrà un programma sempre suggestivo e coinvolgente.

L’intero ricavato della serata sarà devoluto a Fondazione Telethon, che in questi anni ha già contribuito a salvare la vita di oltre 170 bambini in tutto il mondo. Un risultato che testimonia quanto la ricerca, unita al sostegno della comunità, possa fare la differenza nella vita di tante famiglie, portando speranza e futuro.

“Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare numerosa a questo momento di condivisione e solidarietà, perché anche attraverso la musica possiamo lasciare un segno concreto. La coralità, come ogni linguaggio del cuore, non segue regole se non quella di accompagnare il battito delle emozioni” concludono dall’Associazione Culturale La Piazza.

Il concerto si svolge con il contributo e il patrocinio del Comune di Barzago. L’ingresso è libero.