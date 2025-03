Barzanò. Al via la rassegna “Bibliotecario per un giorno. Scrittori che consigliano scrittori”

Primo appuntamento domenica 23 marzo alle ore 10.30 presso la Biblioteca di Barzanò con la scrittice Nicoletta Sipos

L’iniziativa, promossa dalla Commissione Cultura e dalla Biblioteca, si inserisce nel progetto “Città che legge”

BARZANO’ – A partire da domenica 23 marzo, la Biblioteca di Barzanò apre le sue porte a lettori e appassionati di libri per una serie di incontri con scrittori e professionisti della scrittura. L’iniziativa, intitolata “Bibliotecario per un giorno. Scrittori che consigliano scrittori” è promossa dalla Commissione Cultura e dalla Biblioteca e si inserisce nel progetto “Città che legge”, riconoscimento ministeriale ottenuto dal Comune per il secondo triennio consecutivo. L’obiettivo è offrire ai cittadini un’occasione di fruizione culturale diversa e coinvolgente, valorizzando il ruolo della biblioteca come spazio di incontro e scoperta.

Ogni domenica mattina, alle 10.30, gli ospiti accompagneranno il pubblico tra gli scaffali, raccontando le proprie esperienze e i libri che hanno amato. Gli incontri, ad accesso libero e senza necessità di prenotazione, offriranno anche l’opportunità di visitare le mostre allestite negli spazi della biblioteca.

Il primo appuntamento, domenica 23 marzo, vedrà protagonista Nicoletta Sipos, scrittrice e giornalista culturale. Dopo una lunga carriera nei quotidiani e settimanali, oggi firma la pagina dei libri del settimanale “Chi”. Tra le sue pubblicazioni, “La promessa del tramonto” (Premio Giuditta 2018) e “La guerra di H.”, edito da Piemme. Per chi visiterà la biblioteca, sarà possibile ammirare fino al 24 marzo la mostra “Nedukaleko” di Monica Consonni e Mattia Pozzi, con scatti realizzati lungo la Transiberiana.

Il calendario degli incontri prosegue con:

Domenica 13 aprile: Salvo Barone, autore di romanzi gialli come "Le regole del formicaio" e "L'uomo senza una scarpa".

Domenica 18 maggio: Elisabetta Bucciarelli, scrittrice e drammaturga con una vasta esperienza nel giornalismo e nella sceneggiatura. Tra i suoi romanzi, "Ti voglio credere" (Premio Scerbanenco 2010) e "Chi ha bisogno di te".

Domenica 25 maggio: Michela Martignoni, che scrive a quattro mani con la sorella Elena. Esperte della dinastia Borgia, sono autrici di romanzi storici e della serie poliziesca firmata Emilio Martini.

, che scrive a quattro mani con la sorella Elena. Esperte della dinastia Borgia, sono autrici di romanzi storici e della serie poliziesca firmata Emilio Martini. Domenica 15 giugno: Anna Danielon, scrittrice comasca, autrice di “Una ferita in fondo al cuore” (premio Scritture di Lago 2022) e “Insieme era il mondo”.

Un’occasione imperdibile per incontrare chi i libri li scrive, li recensisce e li cura in ogni dettaglio. Per maggiori informazioni, si può contattare la Commissione Cultura di Barzanò all’indirizzo commissioneculturabarzano@gmail.com.