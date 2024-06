Barzanò: celebrazioni per il 175° anniversario della morte di Luciano Manara

Un convegno per ricordare Manara

Due eventi in programma: sabato 29 e domenica 30 giugno

BARZANO’ – In occasione delle celebrazioni per il 175° anniversario della morte di Luciano Manara, avvenuta durante la difesa della Repubblica Romana il 30 giugno 1849, la cui tomba si trova a Barzanò unitamente all’antica residenza estiva di famiglia, il Comune di Barzanò organizza un convegno per evidenziare e valorizzare il contributo dato da Manara, dalla famiglia Paladini e dal generale Sirtori sia alle Cinque Giornate di Milano che al Risorgimento d’Italia. Il convegno dal titolo “Risorgimento: l’Italia s’è desta” si svolgerà sabato 29 giugno alle ore 17 alla scuola primaria di Barzanò (Via Leonardo da Vinci numero 10).

Il programma

Patrizia Figini, Memorie intime del Risorgimento di alcuni eroi briantei

Stefano Cereda, Luciano Manara e il Risorgimento

Michele Vitali, Paladini e Galliani: dai nonni ai nipoti… tutti in linea!

Marco Sampietro, Il generale Giuseppe Sirtori di Casatevecchio: il braccio destro di Garibaldi

Invece, domenica 30 giugno, le celebrazioni proseguiranno a partire dalle ore 10 con ritrovo in Piazza Mercato. In caso di maltempo, verranno celebrate nella sede Alpini di Via Marconi. Alle ore 10.15 è prevista la partenza del corteo diretto alla Tomba di Luciano Manara (Via IV Novembre) e la deposizione della corona. Il percorso proseguirà infine verso Villa Manara in Via Garibaldi. Alle ore 11 è in programma il concerto con la fanfara dei Bersaglieri “Luciano Manara” di Milano.

La Fanfara Manara è stata fondata da M° Mario Sironi nel 1927, 40 anni dopo la costituzione della Sezione Luciano Manara, avvenuta a Milano nel 1887. La sua attività si è interrotta nel 1940, a causa dell’inizio del conflitto mondiale, per ricostituirsi a termine della guerra. Ha raccolto una serie di successi in tutti i raduni bersagliereschi e partecipato a diverse ricorrenze patriottiche in tutta Italia, ma è conosciuta anche all’estero, dove ha partecipato a numerose tournée. Al momento conta 22 Fanfaroni, ed è diretta dal M° Rocco Clemente, mentre il capo fanfara è il bersagliere Stefano Spina.

La partecipazione è aperta a tutti.