Barzanò. Da Peregolibri “Bucaneve”, iniziativa letteraria – benefica

Sabato 19 novembre, ore 18, presentazione della raccolta di scritti di Margherita Rigamondi

Quanto raccolto durante la presentazione-performance verrà interamente devoluto al Comitato Maria Letizia Verga ODV

BARZANO’ – Iniziativa letteraria-benefica che nasce su ispirazione del Master Lecco100 organizzato a Lecco dall’associazione Lecco100 per valorizzare i giovani talenti. Sabato 19 novembre alle ore 18 presso Peregolibri a Barzanò (via dei Mille, 25) ci sarà la presentazione della raccolta di scritti dal titolo “Bucaneve” realizzata da Margherita Rigamondi, che ha frequentato il Master di Lecco100. Quanto raccolto in occasione della presentazione-performance verrà interamente devoluto al Comitato Maria Letizia Verga ODV.