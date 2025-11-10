Barzanò. In arrivo lo spettacolo “La Luisona è tornata”

Un viaggio tra parole e musica ispirato a Stefano Benni, con letture e clarinetto dal vivo
BARZANO’ – In arrivo lo spettacolo “La Luisona è tornata”, ispirato all’opera di Stefano Benni. Un’immersione tra lettura e musica, con le voci recitanti di Lorenzo Corengia ed Emiliano Zatelli, che guideranno il pubblico in un viaggio letterario, accompagnate dalle suggestive note del clarinetto di Alberto Longhi.
L’evento è organizzato dall’Associazione Molo e da Ronzinante Teatro, in collaborazione con la Commissione Cultura del Comune di Barzanò.
L’evento si terrà venerdì 14 novembre alle 21 presso la Biblioteca di Barzanò, in via Pirovano 5.
Ingresso libero senza prenotazione.