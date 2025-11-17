Barzanò. Presentazione del libro “Il nido di Lekeka” di Martina Toppi

Un incontro per esplorare la giovinezza e la guerra in Ucraina

Appuntamento a giovedì 20 novembre alle 21

BARZANO’ – Nell’ambito delle iniziative di “Barzanò Città che legge”, e grazie alla collaborazione con l’Associazione Rifugio, la presentazione del libro “Il nido di Leleka” di Martina Toppi, edito da Dominioni Editore, si terrà giovedì 20 novembre alle ore 21 presso la biblioteca di via Pirovano 5, organizzata dalla Commissione Cultura di Barzanò. L’autrice dialogherà con Davide Tagliabue.

“Il libro parte da una domanda fondamentale: cosa significa crescere in Ucraina durante la guerra? La risposta viene esplorata attraverso tre storie di giovinezza, scelte dall’autrice per raccontare il conflitto russo-ucraino dall’interno – continuano gli organizzatori – Ispirandosi alle confidenze e ai racconti dei numerosi ragazzi incontrati durante il suo lavoro di giornalista, Martina Toppi mostra la guerra tra Ucraina e Russia attraverso l’esperienza della giovinezza, in un mondo di identità sospese tra il desiderio di fuggire, la necessità di restare e la paura di perdersi”.

“In ucraino, ‘leleka’ significa cicogna, simbolo di casa, famiglia e patria: un luogo sicuro in cui poter sempre fare ritorno. Il nido di Leleka è un dittico composto dalle raccolte di racconti Partenze, il primo volume, e Ritorni, che riflette su come si diventa adulti durante una guerra. Arriva sempre il momento in cui i giovani protagonisti di questi tre racconti lunghi si pongono la stessa domanda: partire o restare?” concludono i coordinatori dell’evento.

Scrittrice e giornalista, Martina Toppi segue il conflitto tra Russia e Ucraina dal 2022. I suoi reportage sono stati pubblicati su “La Provincia” e “L’Espresso”, mentre nel 2025 ha realizzato un’inchiesta a fumetti per La Revue. Il nido di Leleka è il suo primo libro.