Calco, per la giornata della memoria lo spettacolo “Come una rana d’inverno”

Appuntamento venerdì 28 gennaio al polo culturale di Arlate in occasione della giornata della memoria

In scena letture, musiche e immagini sulle orme di Primo Levi

CALCO – Letture, musiche e immagini sulle orme di Primo Levi per non dimenticare. Appuntamento da non perdere venerdì 28 gennaio alle 20.45 al polo culturale di San Gottardo con “Come una rana d’inverno”, spettacolo ideato e realizzato da Dario Gelmetti, Mauro Re Dionigi e Luca Visconti con le musiche di Filippo Urbano. L’iniziativa rientra nelle cerimonie promosse dall’amministrazione comunale in occasione della giornata della memoria. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.comune.calco.lc.it. Per entrare serve il green pass rafforzato e mascherina ffp2.