Cappuccetto blues in scena a Campsirago Residenza

Appuntamento domenica 16 maggio alle 16 sul palco all’aperto di Campsirago residenza

Lo spettacolo è promosso all’interno della rassegna teatrale Tra gli alberi la luna

COLLE BRIANZA – Appuntamento da non perdere domenica 16 maggio alle 16 a Campsirago Residenza con Cappuccetto Blues, spettacolo riservato alle famiglie portato in scena da Teatro Invito. Promosso all’interno della rassegna teatrale Tra gli alberi la luna, lo spettacolo vedrà protagonisti Stefano Bresciani e Davide Scaccianoce, impegnati sul palco all’aperto di Campsirago Residenza.

Due bluesman, due musicisti girovaghi, un po’ straccioni e un po’ poeti. Ricordano i bei tempi andati, quelli del vecchio zio George, il grande George “Howling” Wolf, artista trasformista, in grado di camuffarsi in men che non si dica nei modi più impensati. Stanno andando a Wolf City, al Wolf Pride, il raduno dei lupi. Tutti ce l’hanno con i lupi solo perché han sempre fame: per questo sono reietti. Ma è il tempo del riscatto! E’ ora che si ristabilisca la verità. Perciò i due lupi racconteranno la storia a modo loro. Chissà se questa volta l’arte dell’inganno darà i suoi frutti? Chissà come placare questa fame da lupi?

Lo spettacolo vuole essere una versione di Cappuccetto rosso “dal punto di vista dei lupi”. I due attori si basano sulla clownerie, una coppia comica che ricorda Stanlio e Ollio. Le canzoni sono originali cantate e suonate dal vivo.

Lo spettacolo è consigliato per bambini dai 5 ai 10 anni e per un pubblico di famiglie.