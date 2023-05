Casatenovo: il 26 maggio spettacolo teatrale benefico per la Croce Rossa

In scena la compagnia teatrale “Amici del Teatro e dello Sport” di Monticello Brianza con una commedia brillante

L’intero incasso dello spettacolo verrà devoluto alla Croce Rossa di Casatenovo

CASATENOVO – Uno spettacolo teatrale a favore della Croce Rossa di Casatenovo. Venerdì 26 maggio l’auditorium di Casatenovo ospiterà infatti, a partire dalle 21, la rappresentazione della commedia brillante in due atti intitolata “Delitt imperfett in ca Fiaschett” portata in scena per beneficenza dalla compagnia teatrale “Amici del Teatro e dello Sport” di Monticello Brianza che anche quest’anno ha deciso di devolvere l’intero incasso dello spettacolo al Comitato Croce Rossa Italiana di Casatenovo a sostegno delle attività ordinarie svolte su tutto il territorio del Casatese.

Risate e divertimento andranno così di pari passo con la solidarietà: l’ingresso è a offerta libera.

Sono tante le attività promosse quotidianamente dai volontari della Croce Rossa di Casatenovo in prima fila nel soccorso in ambulanza (in collaborazione con l’Azienda Regionale Emergenza-Urgenza), nell’assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni sportive, culturali e sociali e alle attività di Protezione Civile.

In ambito socio-assistenziale i volontari si occupano dell’accompagnamento di pazienti sottoposti a emodialisi e di trasferimenti ospedalieri, dimissioni, ricoveri e visite mediche di persone con difficoltà di deambulazione.

Grande importanza, inoltre, riveste l’attività di prevenzione ed educazione alla salute svolta dal gruppo dei giovani della Croce Rossa nelle scuole e presso i luoghi maggiormente frequentati dai coetanei e l’attività di formazione ed educazione sanitaria rivolta alla popolazione tutta.

A testimonianza del grande impegno e del notevole lavoro svolto dalla Cri di Casatenovo alla serata di venerdì sono stati invitati i sindaci e le amministrazioni comunali dei Comuni che hanno patrocinato l’iniziativa oltre ai rappresentanti delle principali associazioni di volontariato e no-profit del “casatese”.

Ulteriori informazioni sulle attività e le iniziative del Comitato sul sito www.cricasatenovo.it e per conoscere la compagnia teatrale di Monticello www.amicidelteatromonticello.it

La trama dello spettacolo teatrale

Antonio Fiaschetto e la moglie Giovanna sono i proprietari dell’albergo Pace, una pensione a gestione familiare che si trova in un paesino di provincia. Con loro lavorano anche il fratello di Antonio, Giuseppe, donnaiolo impenitente, e la loro unica figlia Rosina. Sarebbe veramente una pensione tranquilla se i Fiaschetto non ospitassero tra i loro clienti un altro dongiovanni incallito, Paolo Residola, artista che si spaccia per il sosia di Renato Zero e un mafioso italoamericano, Felice Zanetti, venuto a recuperare una fantomatica valigia lasciata in custodia ai Fiaschetto daun suo socio pagato proprio per eliminare Residola, ma arrestato poco prima che compia il delitto.

Le cose si complicano quando si scopre che la valigia è scomparsa e con essa tutto il suo contenuto, trecentomila Euro. Se non vogliono finire loro stessi nel bersaglio dei killer Antonio e Giovanna devono far sparire definitivamente Residola… Ma…